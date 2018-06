Desde la Vicepresidencia Nacional de Operaciones de YPFB informaron de que en el trabajo de inspección se detectó que en uno de los 450 equipos existentes en la planta llamado “Stripper” presenta desviaciones en los parámetros de funcionamiento y que al ser un equipo patentado y protegido por licencias de diseño y funcionamiento de la empresa japonesa Toyo Engineering, solo el personal especializado de esta empresa es la que puede abrir el citado equipo, actividad que está programada para este fin de semana.

Según esta dependencia de la estatal petrolera, los equipos cuentan con las garantías de funcionamiento y los defectos que se puedan presentar en la planta están asegurados.

Además desde YPFB remarcaron que tienen el personal adecuado provisto por la contratista Samsung para la operación y mantenimiento de la planta, el cual cuenta con la suficiente experiencia, además de personal boliviano capacitado que paulatinamente tomará la posta de la operación en una transición controlada y acompañada por expertos asiáticos.

Sobre los rumores de que en la planta faltaría gas natural para su funcionamiento, desde YPFB aclararon que la factoría demanda en promedio 1, 3 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) de gas natural que representa el 2 % del total de la producción nacional que está por encima de los 57 MMmcd, por lo que en este sentido, según Yacimientos la provisión de gas batural para la produción de urea está totalmente garantizado.

A su vez, el vicepresidente Nacional de Operaciones de YPFB, Gonzalo Saavedra, sostuvo que durante su operación, este tipo de plantas petroquímicas, particularmente en sus primeros meses de vida productiva, se enfrentan a una serie de diferentes condiciones de producción y diversas condiciones externas que pueden generar algún tipo de desviaciones de parámetros del proceso productivo, los cuales son normales.



“Ante estas situaciones técnicas, la Planta de Bulo Bulo no es la excepción ya que son situaciones que son manejables y forman parte de las actividades operativas, que además permiten conocer a mayor profundidad las áreas sensibles que requieren cierta modulación de parámetros”, puntualizó Saavedra.



Nuevos mercados



Durante la inauguración del nuevo punto de venta en Shinaota (Cochabamba), Barriga sostuvo que de acuerdo con los datos que maneja ya se dieron la primeras exportaciones a Uruguay (15.000 toneladas) y a Argentina (6.000 toneladas) y que las mismas fueron transportadas por barcazas desde Puerto Quijarro (Santa Cruz).



La autoridad precisó que los contratos de compraventa con ambos países son de mayor volumen, pero que para cumplir con las metas se está trabajando para aumentar la capacidad de carga de las barcazas.

Otro mercado para la urea boliviana será el paraguayo, al respecto Barriga indicó que el fertilizante será enviado a Asunción.

“Con estos mercados más los de Brasil con el cual tenemos un contrato de exportación de 335.000 toneladas, más un excedente de 35.000 estamos cubriendo los principales mercados que tenemos en la región y que para nosotros son de vital importancia”, dijo Barriga.

Más puntos de venta



Con el nuevo punto de comercialización de Shinaota, los centros de venta en el país suben a seis. Dos en Cochabamba, dos en Santa Cruz, uno en Tarija y uno en Chuquisaca.



Sobre el tema, Barriga señaló sentir satisfacción, pues cada vez que se aumentan los puntos de venta el que se beneficia son los productores.



“Hoy este punto de venta va a permitir que el productor pague solamente Bs 140 por una bolsa de 50 kilos de urea, cuando el fertilizante importado cuesta entre Bs 200 y Bs 220. Lamentablemente no podemos abrir de uno día para el otro, pero de acuerdo con nuestro cronograma esperamos que hasta fin de año abrir todos los puntos de venta en los lugares donde más se demanda la urea”, aseguró Barriga.

El objetivo de YPFB es lograr que en el mercado interno se consuma unas 40.000 toneladas del fertilizante lo que generaría un aumento en la producción de los alimentos lo que beneficiaría a los bolivianos.

La situación de la planta



Sobre el funcionamiento de la planta Barriga sostuvo que la misma, de acuerdo con la demanda del fertilizante, está produciendo entre 1.000 y 1.700 toneladas por día y que el objetivo es ocupar de forma progresiva el 85% de la capacidad de producción de la factoría.

Barriga recordó que la planta empezó produciendo 1.300 toneladas y que lentamente fue aumentando a medida que se fueron consolidando los distintos mercados de la región.



“Lamento mucho las declaraciones mal intencionadas que buscan desprestigiar a nuestra empresa, pero no vamos a entrar a ese debate. Lo único que puede asegurar es que el personal de la planta es el más capacitado y que la calidad de la planta está en manos de Samsung que es una empresa reconocida en el mundo. El contrato es claro, la operatividad de la planta es responsabilidad de Samsung e YPFB tiene que ver que se cumpla el tema contractual”, explicó Barriga.



En cuanto a los paros, la autoridad señaló que hay paros programados, que ya hubo uno en diciembre por defectos de un módulo de control y que ahora se está en una etapa de ajuste en distintos equipos.



Cabe recordar que el senador opositor de la Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz denunció el martes la tercera paralización de la planta de Bulo Bulo, en menos de seis meses, por lo cual pidió un informe, situación que fue confirmada el pasado miércoles por el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, quien aseguró que ese tipo de sucesos son normales y comunes.



“Me informan que hay una fuga de producto de uno de los equipos más críticos de la planta. Me preocupa mucho y me llama mucho la atención que una planta tan nueva ya tenga una tercera paralización”, subrayó Ortiz el pasado martes.

En la jornada

En el Trópico

En el punto de venta de Shinaota un productor de la Asociación de Bananeros fue el primer comprador del fertilizante nacional.



El silencio

Sobre las condiciones de almacenamiento de la urea en el norte cruceño no se obtuvo ninguna respuesta de la estatal petrolera.



Quejas

Los transportistas lamentan el poco flujo de carga que tienen hacia la frontera, por lo que piden una mayor participación en el negocio de los fertilizantes.



Satisfacción

Los productores del trópico de Cochabamba destacaron la posibilidad de contar con un fertilizante a menor precio.

cifras del tema

970

Millones de dólares

Es la inversión realizada en la planta con el destino de otros $us 15 millones.

4

Mercados

Según YPFB, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay son plazas consolidadas para la urea nacional.

3

Paralización

Para el Gobierno el paro de una planta tan compleja para su mantenimiento es normal