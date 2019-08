YPFB ofertará precios competitivos al GNL para seguir a flote en Brasil

En un mercado donde abunda la oferta de gas natural debido a la explosiva irrupción del gas Natural Licuado (GNL), la estatal YPFB aseguró a EL DEBER que competirá en precios con este producto para mantener cautivas sus ventas de gas en Brasil.

La semana pasada, Petrobras informó que durante el primer trimestre redujo sus compras a la estatal boliviana porque compró a mejores precios el GNL que llega a las costas brasileñas de diversas partes del mundo, en especial de EEUU y Australia, en donde la industria del shale gas, está muy desarrollada.

En este contexto, Marcelo Laura Guarachi, gerente de Contratos de Yacimientos informó que “YPFB cuenta con precios competitivos para el GNL en el mercado brasileño; pero por razones de negociación éstos aún no pueden ser revelados”.

Horas antes, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, dijo que Bolivia no modificará el cálculo del precio del combustible, que tiene fijado hace 20 años, en el contrato de exportación con Brasil (GSA).

Con este sistema, el precio del gas que Bolivia exporta al país vecino bordea los $us 5,5 y $us 6,2 el millar de BTU (unidad de medida del gas), que es superior a la franja del GNL, que bordea los $us 4,5 y $us 5 el BTU.

Cabe recordar que el sistema usado para determinar el precio del gas para su venta comercial, está indexado al costo del barril del petróleo WTI, que actualmente está en los $us 53.

El contrato establece un tope de 30,8 millones de metros cúbicos de gas por día (MMm3/d) y un mínimo de 24 MMm3/d.

Precio no cambiará

La afirmación de Sánchez, surge luego de que el periódico O Globo, que citó como fuente a la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) de Brasil, informara que era posible que el precio del gas que importa de Bolivia baje un 40%, producto de la reducción del costo de transporte del combustible.“Los bolivianos seguiremos cobrando el mismo precio del gas vendido a Brasil, como los últimos 20 años, precio calculado en base a una fórmula que está estipulada en el contrato vigente, que no cambia”, reiteró.

Cabe recordar que los entes reguladores de Brasil, suspendieron el monopolio de la distribución de gas en Brasil, lo que implicó una reducción del volumen que importan desde Bolivia, para permitir que las industrias del gigante sudamericano compren a menores precios.

El expresidente de la Cámara de Hidrocarburos y Energía, Carlos Delius, señaló que “no parece real”, mantener el cálculo y que el “nuevo índice será seguramente fijado al GNL”.

El analista Hugo del Granado coincide con Delius. Asegura que Bolivia, para seguir vigente en el mercado brasileño, debe vender por debajo del GNL. “Tienen que ajustar la cadena de costos y determinar el precio mínimo al que tienen que vender”, explicó Del Granado.

El especialista Bernardo Prado fue más contundente al decir que “podemos decirle adiós al precio del gas indexado al petróleo, las ventas serán a corto plazo”.

“YPFB no tiene la hegemonía de antes, ya no es el único proveedor de gas, no es quien tiene el sartén por el mango”, afirmó.

Delius llamó a las instancias del sector a realizar un análisis serio sobre la exportación de gas.

“Debemos partir de la realidad que nos dejó como país estar fuera de la cómoda situación de socios proveedores de un monopolio. Vamos a extrañar a Petrobras y el contrato del Gasbol”, agregó.