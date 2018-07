YPFB niega pedido para enviar menos gas natural

Luego de conocer las declaraciones de Normando Álvarez, embajador de Argentina en Bolivia, de que el Gobierno nacional supuestamente pidió al vecino país reducir sus envíos de gas natural en mayo, desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) negaron aquella versión.

Fue su titular, Óscar Barriga, el que indicó que no se solicitó a Energía Argentina S.A. (Enarsa, ahora Ieasa) reducir los volúmenes de entrega comprometidos y remarcó que, al contrario, siempre se actuó en función al estricto cumplimiento del contrato de suministro de gas natural.

En la misma línea, Barriga aseguró que YPFB realiza entregas diarias a Argentina en el marco del contrato suscrito con la empresa estatal ex-Enarsa.

“En ese sentido, las entregas de gas natural al vecino país, se realizan diariamente y en el marco del contrato”, sostuvo Barriga.

El ejecutivo aclaró que a la fecha son más de $us 256 millones los que ex-Enarsa adeuda a YPFB, considerando el pago e intereses correspondientes a la entrega del energético de abril y mayo.



“Considerando que Argentina no está cumpliendo con sus obligaciones y de continuar esta situación, como YPFB evaluaremos las acciones a seguir, porque como empresa estatal tenemos la obligación de precautelar el cumplimiento de todas las responsabilidades contractuales tanto en las actividades del upstream como del downstream”, afirmó.

Finalmente, en relación con el informe de la certificación de reservas que lleva adelante la empresa canadiense, Sproule, el máximo ejecutivo de la estatal petrolera reiteró que el mismo será presentado a fines de agosto.

Más formalidad

Mientras, el embajador Álvarez pidió a las autoridades bolivianas más formalidad a los pedidos en temas hidrocarburíferos y no expresarse por los medios de comunicación antes de dar respuestas directas al país vecino.



“Cuando Argentina le pide más gas en invierno, es porque está confiando que Bolivia tiene. Lo que sí es importante es que haya respuestas más formales. No a través de los medios. Yo tengo que salir a aclarar muchas cosas, pero tampoco soy el que tengo los números ni los papeles en medio. Muchas veces, inclusive, trato de ser prudente”, manifestó Álvarez.

El diplomático se refirió al caso luego de que el ministro de Hidrocarburos, Alberto Sánchez, informara, a través de una nota de prensa, que la propuesta de Argentina de incrementar los volúmenes de compra de gas boliviano en la época de invierno surgió en una reunión con el exministro de Energía y Minas Juan José Aranguren.



“Nos planteó mejorar los precios y subir los volúmenes, hecho que no fue refrendado nunca. Las últimas notas no formales nunca nos han dado un valor al millar de BTU, si no que daban los volúmenes con penalidades muy fuertes para Bolivia. Por eso hemos visto por conveniente no vender gas a Argentina”, señaló la autoridad el martes.



En ese sentido, Álvarez solicitó que si Argentina necesita más gas, a través de una nota, “me contesten que tienen el gas pero que me va a costar más o que me digan no puedo o no quiero, o lo que sea”, declaró.



Reflexionó que se tendría que avanzar en este tema de las relaciones entre ambos países, porque son dos estados importantes que están trabajando desde hace tiempo y habría que apostar por la formalidad de la relación comercial.

“Sería una forma de agilizar las cosas. Mire usted que estamos ya casi a la mitad del invierno y recién hubo una respuesta diciéndonos que no les conviene vendernos gas. Se pudo haber dicho eso antes”, dijo Álvarez.

Inversiones en Chuquisaca

El ministro de Hidrocarburos, Sánchez, informó que las inversiones en el sector de hidrocarburos dentro del departamento de Chuquisaca ascendieron a $us 867 millones entre 2006 y 2017.

“Entre 2006 y 2017 se invirtieron en Chuquisaca, en el sector, $us 867 millones”, dijo, a tiempo de destacar el acuerdo que firmaron esta jornada el presidente Evo Morales y representantes de ese departamento para ejecutar una inversión de $us 2.514 millones en exploración y desarrollo hidrocarburífero.