YPFB afirma que destinó más de $us 7.000 millones a exploración

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) realizó inversiones por $us 13.000 millones en exploración y explotación de hidrocarburos. "La inversión de YPFB en el sector hidrocarburos, tanto el upstream (exploración) como el downstream (refinación) asciende a $us 13.000 millones. De esa cantidad, por lo menos el 55% ($us 7.150 millones) ha estado dedicado a la exploración y a la explotación", señaló.

Sin embargo, Herland Soliz, secretario de Minas e Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, dijo que YPFb Corporación destinó $us 6.000 millones a desarrollo de campos y $us 2.000 millones a exploración. "Es por eso que se ha repuesto reservas de gas, y no se lograron grandes hallazgos", explicó hoy en EL DEBER Radio.

Cabe recordar, que ayer (29 de agosto) se dio a conocer que Bolivia tiene un total de 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas y alcanza los 12,5 TCF de reservas probadas y probables. El estudio tuvo un costo de $us 750.000.

Barriga explicó que para hacer la cuantificación de las reservas, la firma canadiense recibió toda la información de los 60 campos, reservorios y pozos que existen en el país. Luego realizó un análisis de cada uno de ellos, para determinar los volúmenes de producción para los próximos años.

"Hasta el 2035 tenemos garantizados recursos económicos igual o mayor de lo que hoy venimos recibiendo", anunció Óscar Barriga, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) durante su participación en una revista matinal de una cadena de televisión nacional, en la que se refirió a la certificación de reservas probadas, probables y posibles de gas natural, elaborada por el consorcio canadiense Sproule International Limited.

Sin embargo, Sóliz sostuvo que solo se garantiza la provisión de gas por los próximos 10 años (2029) tomando en cuenta que Bolivia consume un promedio de 1 TCF para provisionar los mercados interno y externo.