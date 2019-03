YPFB Andina debe pagar multa fijada por Petrobras

Después de que YPFB admitiera que la declinación en la producción de gas, del campo San Alberto, fue uno los factores para que Petrobras Brasil multe a la estatal, por incumplir los envíos del carburante, expertos consultados por EL DEBER, indicaron que la subsidiaria de la estatal boliviana, YPFB Andina, tendrá que pagar parte de la sanción por ser la socia mayoritaria de esta área.

En la víspera, la estatal informó que la penalidad, anunciada por Petrobras Brasil, debía ser cubierta por la subsidiaria en el país: Petrobras Bolivia.

Pero analistas consultados, indicaron que YPFB Andina, cuenta con participación de un 50% en los campos de San Alberto y Margarita, el 35% está en manos de Petrobras Bolivia y el 15% restante pertenece a Total E&P Bolivie. De estos prospectos sale el 60% del gas que Bolivia exporta a Brasil.

“Ambos campos están en declinación como es de conocimiento público. Y estas empresas, dependiendo de los acuerdos de entrega firmados, deberían ser las responsables sobre el incumplimiento y las sanciones. Por lo tanto, YPFB debería ser parte de la penalidad. Habrá que ver más la parte legal”, explicó el exministro de hidrocarburos, Álvaro Ríos.

El experto Boris Gómez, afirmó que el pago de sanciones está contemplado en el marco del contrato suscrito entre Brasil-Bolivia, hace ya varios años, en donde se establecían penalidades.

“Afecta (a YPFB) porque es una pérdida de dinero, aunque se vaya a realizar compensaciones. Este es un contrato suscrito entre Estados, por lo tanto, las penalidades las cubren, de una u otra forma, los mismos estados”, afirmó.

Declinación

Tras conocer la multa, el vicepresidente de Operaciones de YPFB, Gonzalo Saavedra, reconoció que una de las principales causas para el incumplimiento de los envíos de gas a Petrobras se debe a la declinación del campo San Alberto. Pero, sostuvo que las sanciones y penalidades fueron transferidas a Petrobras Bolivia, y que el Estado no será afectado en su economía.

“ YPFB no pierde, traspasa esta obligación, no pierde el Estado, no pierden ni gobernaciones ni universidades que es una condición que está establecida desde hace 20 años y estamos negociando desde hace año y medio para cambiar estas condiciones de validación”, señaló.

Consultado si al ser YPFB Andina, accionista mayoritaria en San Alberto, debería pagar parte de la sanción, el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, salió al paso indicando que el contrato con Brasil, era ‘leonino’ para el Estado, porque establece un 100% de penalidades que debe ser pagado por Bolivia. “Pero ahora el compromiso del acuerdo de entrega lo hace Petrobras Bolivia”, afirmó.

Cuestionó que hasta el momento Brasil no solicite lo establecido en el contrato porque “hoy toma 12 millones de metros cúbicos (MMm3/d), cuando debería nominar 24 MMm3/d”.