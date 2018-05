Viceministro no va a la Fiscalía; tiene denuncia por incumplimiento

El viceministro de Comercio Interno, Fernando Peñarrieta, quien fue denunciado por la empresa Toyosa por el delito de “desobediencia a las resoluciones de acciones de defensa y de inconstitucionalidad”, ante el Ministerio Público de Santa Cruz, no se presentó ayer a la citación de la Fiscalía en La Paz para que presente sus declaraciones en la investigación por el proceso penal en su contra.

La denuncia se refiere a que la autoridad incumplió la sentencia constitucional que le instruyó, hace un año, de interponer medidas en frontera para la correcta nacionalización de vehículos que ingresan al país y la exclusividad para la importación de motorizados de la marca Toyota.

“El fiscal asignado José Quintanilla pidió cooperación a la Ficalía de La Paz para que la autoridad pueda hacer su declaración informativa de por qué incumple una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El hecho de que no se haya presentado, manifiesta un incumplimiento de las leyes”, lamentó el gerente de la Cámara Automotor Boliviana (CAB), Luis Encinas.

La acción de amparo constitucional es una tutela constitucional para quien se sienta afectado por un funcionario público. Pese a algunas normas que se aprobaron al respecto, la empresa señaló que no se ha cumplido con la sentencia y la institución gubernamental pretende hacer creer que lo ha hecho, cuando su resolución no es coherente con el fallo constitucional.

No hay respuesta



Se consultó al Ministerio de Desarrollo Productivo, del que depende este viceministerio, pero no hubo ninguna respuesta. Extraoficialmente se conoció que Peñarrieta presentó un memorial indicando que ayer tenía otras funciones que cumplir, por lo que pidió postergar su testimonio.



En marzo, el ministro del ramo, Eugenio Rojas, rechazó que su viceministro haya actuado en contra de derechos y acusó a los importadores de querer tener monopolio de las ventas de motorizados y autopartes.



“Toyota no está autorizada para tener exclusividad en la importación. Lo hemos verificado. Hay un error por el que están queriendo procesar al viceministro Peñarrieta”, expresó.

En la jornada

En la Felcc

El viceministro Peñarrieta tenía que declarar en oficinas de la Felcc, pero no acudió a la cita programada.



Sin respuesta

Las autoridades del Gobierno aún no han respondido por el proceso penal contra el viceministro de Comercio Interno.



En la CAN

El Gobierno pide información a la CAN para desvirtuar la denuncia presentada por Toyosa.