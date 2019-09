Ventas facturadas de vehículos y combustibles crecieron en 14% y 19% a julio de 2019

Entre los meses de enero y julio de 2019, se registró un monto acumulado de $us 767 millones facturados por ventas de vehículos automotores en todo el país. Esta cifra representó un incremento de 14% frente a los $us 670 millones registrados en similar período de la pasada gestión.

Según una nota de prensa del Ministerio de Economía, estos datos evidencian que la estabilidad macroeconómica y los significativos avances en materia social, favorecen a familias y empresas bolivianas permitiéndoles incrementar sus ingresos, invertir y tener una mejor calidad de vida.

“Ya no estamos como en el período neoliberal que nos hacían consumir autos usados, ahora los bolivianos hemos dignificado nuestro consumo, ahora estamos comprando vehículos cero kilómetros”, declaró el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora.

Combustible

El crecimiento de las adquisiciones de automóviles está acompañado por el mayor consumo de combustibles como gasolina, diésel y gas natural vehicular (GNV), los cuales registraron ventas por $us 50 millones en los primeros siete meses de esta gestión, un 19% más frente a los $us 42 millones que habían facturado entre enero y julio de 2018.

Según producto, las ventas de gasolina pasaron de facturar $us 30 millones al mes de julio de la gestión pasada, a $us 35 millones en el mismo período de 2019, logrando un crecimiento del 18%. En cuanto a diésel, se registraron $us 11 millones entre enero y julio de 2018, cifra que se incrementó en un 23% llegando a $us 13 millones en similar período de 2019.

Finalmente, las ventas facturadas de GNV aumentaron de $us 1,4 millones a $us 1,8 millones, lo que implica una variación porcentual de 27% en lo que va de 2019 con respecto al período enero-julio de 2018.

