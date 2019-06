Ven inviable que Incahuasi cubra el bajón de gas

El incremento en la oferta de gas natural que representa el campo Incahuasi -subió de 8 a 11 Millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d)- no alcanza para solucionar la caída en la producción nacional del energético, según coinciden expertos.

La producción de los hidrocarburos refleja un descenso entre 2015 y 2019. Hasta abril de 2019 se registraba un promedio de producción de 42 MMm3/d, un 30% menos que hace cuatro años, según los datos de la Secretaría de Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija.

El martes, el presidente Evo Morales, visitó Incahuasi y dijo que con los 3 MMm3/d adicionales, Bolivia era capaz de producir alrededor de 59 MMm3/d. Asimismo, en abril también se anunció el descubrimiento de reservas con el pozo Incahuasi-5, que en los próximos meses sumará otros 3,5 MMm3/d adicionales.

Morales agregó que el siguiente paso es seguir invirtiendo en la industrialización de gas.

Sin embargo, el analista Francesco Zaratti, dijo que se debe evaluar si conviene más exportar gas que industrializar. Por ejemplo, dijo que la planta de urea no justifica con sus utilidades el precio subsidiado del gas que usa como materia prima que es de $us 0,96/Mpc. “En opinión de economistas expertos, Bolivia ganaría más exportando ese gas que usándolo en la planta de Bulo Bulo (el precio está entre $us 4 y 5 )”. Zaratti dijo que la industrialización del gas es buena para el país, pero hay que hacerlo bien.

El experto en hidrocarburos, Hugo del Granado, coincide con Zaratti al indicar que el Gobierno no puede seguir subvencionando los proyectos con gas barato. Sostuvo que los emprendimientos acometidos por el Gobierno no han sido exitosos y el estatismo ha privado a Bolivia de buscar socios, por lo que los riesgos crecieron. Sugirió hacer una evaluación de cada proyecto y determinar las razones de sus bajos rendimientos.

Mientras Raúl Velásquez, especialista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, destacó a la agencia ANF el incremento en la oferta de gas, pero advirtió que sería ingenuo creer que un solo campo soluciona la caída de producción nacional. Además, señaló que la oferta de Incahuasi permite compensar la caída de los campos Sábalo y San Alberto.