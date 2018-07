Urea para exportación sigue cubierta con carpas; YPFB asegura que está protegida

La enorme carga de urea que estaba almacenada en un depósito provisional en la ciudad de Montero, como lo evidenció EL DEBER en mayo, permanece en el mismo lugar cubierta solo con carpas. Consultados sobre esta situación, la estatal YPFB anunció que removería el producto en los próximos ocho días.

El 31 de mayo esta casa periodística informó del precario almacenamiento del fertilizante. Pero a más de un mes el panorama se mantiene. Salvo un policía que hace de centinela de la carga, el lugar donde se encuentra el insumo luce vacío. “Nadie más está aquí. Tiene que ir directo a YPFB”, afirmó el agente del orden.

Consultado sobre el ¿por qué la carga permanece en ese lugar?, el presidente de la estatal, Óscar Barriga aclaró que se trata de un recinto temporal y que el fertilizante no corre el riesgo de dañarse porque se encuentra en bolsas especiales Big Bag, que están selladas y protegen el insumo. Afirmó que en ese lugar hay entre 1.800 y 2.000 toneladas de urea.

Se consultó a agrónomos sobre cómo almacenar este fertilizante e indicaron que lo correcto es mantenerlo en un lugar cerrado, para protegerlo de las inclemencias del clima. Sobre todo, el ambiente debe ser limpio y climatizado para evitar la humedad que quita las propiedades a la urea. Además, provoca que se haga compacta y densa.

Nuevo mercado



Luego de asegurar de que la carga “no está a la intemperie”, Barriga anunció que Yacimientos cuenta con un nuevo comprador extranjero para la urea nacional. Se trata de una compañía brasileña, pero no dio el nombre de la misma.



Este nuevo cliente adquirirá 10.000 toneladas. El producto será retirado en camión, desde el almacén provisional en Montero y de la planta de Bulo Bulo.



“Todo el producto será despachado con una logística diferente. Esta semana firmamos el contrato. Solamente llevará en Big Bag”, aseguró el titular.



Por último, dijo que Yacimientos habilita un espacio en Puerto Quijarro, junto con Gravetal para disponer del producto en envases de una y dos toneladas.

Con relación a la paralización de la planta de urea, aseguró que la misma volverá a operar en los próximos cuatro días. Además, dijo que renovará contrato a cerca de 1.000 funcionarios, que trabajaban en la industria.

Productores ven trabas



Por otro lado, desde la Cámara de Pequeños Productores Agropecuarios del Oriente (Cappo) informaron que no han podido acceder al producto.



Isidoro Barrientos, presidente de Cappo, señaló que muchos de sus asociados no pueden cumplir con los requisitos que exige YPFB para que les vendan urea.



“Algunos compañeros que se juntaron con otras personas pudieron comprar”, detalló.



Agregó que para la campaña reciente de siembra de trigo y maíz, muchos de sus afiliados recurrieron a urea importada “que se encuentra hasta en el mercado”.



Piden mejores precios



Desde la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo afirmaron que el abastecimiento es normal para todos los que demandan la compra directa de la planta de Bulo Bulo de YPFB.



Hasta el momento, el dirigente Richard Paz, detalló que su sector adquirió 6.000 toneladas del insumo. “El precio de compra hasta el 30 de junio ha sido de $us 341 la tonelada”, agregó.



Sin embargo, el productor observó que el precio de exportación se encuentra a $us 278. “Proponemos un plan para usar más y mejor la urea y a precio justo”.



En la actualidad la estatal YPFB tiene firmado un contrato con la firma internacional Keytrade AG para exportar 335.000 toneladas de urea por año a Brasil.



Importación sigue

Un importador, que pidió la reserva de su nombre, dijo que varios agricultores siguen acudiendo a las casas comerciales, porque la producción nacional es muy irregular. Para la campaña de siembra de trigo, dijo que negoció la venta de un importante volumen para productores del norte.