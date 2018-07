UNIBienes ingresa al mercado de seguros con la intención de copar un tercio del mercado nacional

La compañía estatal UNIBienes Seguros y Reaseguros abrió este jueves, de forma oficial, sus puertas al público boliviano con la intención de que en su primer quinquenio de vida, logre captar un tercio de todo el mercado nacional, para ello presentará una gama de productos al sector asegurador, con el objetivo de alcanzar a las entidades públicas y el microseguro.

El gerente general de la compañía, Javier Pomier, explicó que para entrar al mercado, se hizo un estudio, de factibilidad, que el ente regulador (la Autoridad de Pensiones y Seguros, APS) lo revisó. “Se piensa generar en la primera gestión, alrededor de $us 6 millones. Se hace una planificación estratégica para ser competitivos en el mercado y entrar con fuerza, al mercado de seguros. Las primas van a ser menores que en el mercado. Se estima de un 10 al 15% menos. Esto porque nosotros vamos a trabajar de forma técnica haciendo una evaluación y gestión de riesgos con todo el equipo profesional de la compañía. Queremos llegar a un tercio del mercado en todo el país”, declaró.

Dijo que el objetivo es atacar la cartera cautiva que es la parte estatal que incluye la parte de las microempresas, en el primer quinquenio.

“La idea es entrar a competir con los seguros que tienen las entidades estatales. No olvidemos que los seguros también tienen sus limitantes patrimoniales para el capital asegurado que tienen nuestras entidades estatales. Entonces, la idea es empezar a competir en los rubros importantes con las otras empresas privadas”, sostuvo el ministro de Economía, Mario Guillén.

Añadió que hay un mercado potencial que todavía no se ha atendido. Analizó que lo que hacen las empresas hoy, es solo asegurar principalmente al Estado, pero no han incorporado al microseguro. Manifestó que todos los bolivianos que tienen algún bien, necesitan proteger su patrimonio y eso está en función de un esfuerzo de la compañía pero también de precios competitivos.

Las líneas que ofrece

La nueva compañía de seguros, forma parte del Grupo Financiero Unión S.A., que ofrecerá 10 líneas de negocios en el eje central de Bolivia (Santa Cruz, Cochabamba y La Paz).

Se trata de riesgos de propiedad, riesgos financieros, riesgos de ingeniería, riesgos de aeronavegación, riesgos misceláneos, riesgos de responsabilidad civil, riesgos personales, riesgos de transporte, automotores y fianzas.

Si no cumple, se cierra

En el acto de inauguración, realizado en la ciudad de La Paz, estuvieron presentes las autoridades de UNIBienes, el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro de Economía, Mario Guillén. García advirtió que si la empresa estatal no genera utilidades, debe cerrarse, ya que el Estado no puede mantener a compañías deficitarias y poco competitivas.

“Ley de una empresa del Estado, ser competitiva, ahorrar dinero al Estado y generar ingresos para el Estado. Tres cosas que tienen que ser los principios básicos y colocados en la puerta de entrada de cada uno de los compañeros que ahora trabajará en esta empresa de UNIBienes”, declaró.

El porcentaje mayoritario es del Banco Unión, que tiene más del 99% de las acciones. El capital accionario es de tres millones de dólares, capital que permitirá tener una alta capacidad de aseguramiento.