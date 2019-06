Trump flexibiliza política con Huawei y se recuperan las ventas

Cecilia Cahuana se define como una consumidora leal. La joven desde hace un año tiene conectada su agenda de amigos y familiares en un smartphone Huawei. “Es económico y la batería dura mucho”, dice mientras adquiere un modelo P20 Pro, en un comercio, ubicado en la Ramada.

Hasta ese momento no se sabía que el presidente de EEUU. Donald Trump iba a flexibilizar su política de veto a la marcha china de aparatos inteligentes. Este sábado, desde la Casa Blanca se anunció que se permitirá a las empresas estadounidense que vendan productos al fabricante chino Huawei. Trump hizo el anuncio al referirse a lo convenido en la reunión que poco antes tuvo con el presidente chino, Xi Jinping, con el fin de avanzar para contener la guerra comercial que enfrenta a ambos países.

La ciudad de los anillos no es ajena al conflicto que enfrentó a Huawei con el Gobierno de EEUU, y que motivó a que otro gigante tecnológico: Google, rompa relaciones comerciales con Huawei, y decida no actualizar el sistema operativo que provee a la marca asiática. De hecho, en mayo (mes en el que estalló la bomba comercial), en la popular zona, las ventas del smartphones de esta marca cayeron a más de un 60%, según el testimonio de varios comerciantes consultados por EL DEBER.

“Antes del problema vendíamos 15 al día, con el problema bajó hasta cinco. Pero ahora la venta se está recuperando, están saliendo unos 10 por día”, aseguró Bianca Peredo, vendedora de una tienda ubicada en esta zona, y en donde Cecilia compró su celular.

A escala global, en el mes de mayo, la ventas de la compañía china cayeron a un 40%. Además, según la propia firma, se espera que por la ruptura con Google y el hecho de estar en la lista de negra de Estados Unidos, le generará en los próximos dos años una pérdida de $us 30.000 millones.

El negocio de los teléfonos inteligentes se convirtió el año pasado en el mayor generador de ingresos de la compañía, que se había convertido en el segundo mayor vendedor de celulares del mundo solo por detrás de la surcoreana Samsung.

Promociones

Pero, ¿qué factores influyeron para que Huawei repunte sus ventas a un mes del caos?, la clave según los comercios consultados, son las promociones que lanzó que fueron como una especie de salvavidas del fabricante. Los puntos de venta también ofrecen diferentes accesorios y ‘regalos’: relojes electrónicos, mochilas, fundas, cargadores y baterías portátiles, entre otros paquetes que añade Huawei para fidelizar a sus clientes.

Asimismo, en el país la firma amplió la garantía de 12 meses a18, en todos los teléfonos inteligentes que están a la venta, así como lo que se guardan en sus inventarios.

“Cuando hubo el problema, los funcionarios de Huawei vinieron y explicaron que los celulares iban a seguir funcionando. Y la gente de a poco volvió a confiar en la compañía”, explicó José Félix Salvatierra, que vende la marca china. Justamente uno de los ‘packs’ especiales que ofrece incluye su último modelo P30, una batería portátil, una funda inteligente, y un reloj digital por $us 500.

Para el experto en marketing y tecnología Mariano Cabrera, no es sorpresa el repunte de Huawei, que se debe, según él, al buen trabajo que hizo al construir su marca, aspecto vital para mantenerse en un mercado competitivo. “Hicieron un buen trabajo al explicarle a las personas, el por qué no debían preocuparse. Han sabido adaptarse a la crisis”, afirmó.

El especialista sostuvo que la reacción de la firma “fue impecable, porque por problemas similares otras empresas quiebran, pero Huawei se recupera de una manera veloz”, afirmó.

Esperan sistema operativo

Luego de que Google anunciara que ya no proveería su sistema operativo a la firma china, Huawei informó que tiene listo su propio soporte alternativo a Android.

“Yo espero que saquen su sistema operativo ya”, afirma Diego Peña, un comerciante que gusta de la marca. “Si no tiene Android lo seguiré usando”, afirmó.

Para el especialista en tecnología, Javier Alanoca, la marca no tendrá problemas a la hora de sustituir su sistema operativo que “de hecho ya lo tiene”.

“El mayor inconveniente, no será eso, sino que la mayoría de los celulares depende de las licencias del diseño de microprocesador ARM, a los que Huawei no podrá acceder para sus futuros modelos”, dijo. Para el experto, la compañía no tendrá problemas en recuperar las ventas de sus celulares que están en su inventario, pero sí para la comercialización de nuevos dispositivos móviles.

En cambio, Cabrera es más optimista y espera ver cómo la firma solucionará el inconveniente con Estados Unidos. “Será interesante ver cómo funcionará y si podrá ser compatible con las aplicaciones”, afirmó. Por su parte la telefónica Viva, señaló que con respecto al sistema operativo y sus posibles actualizaciones estará pendiente de la información y las decisiones de Huawei sobre el tema.

Huawei despeja dudas

Consultada, en un comunicado enviado a EL DEBER, antes de conocer la última decisión de Trump, la compañía aclaró que los smartphones y tabletas existentes; es decir, los que ya se vendieron y los que están actualmente a la venta y en inventario, no se verán afectados por el conflicto con Google. “Podrán seguir utilizando y actualizando los servicios de Google como Google Play, Gmail, etc. De igual manera, estos dispositivos seguirán recibiendo las actualizaciones de los Parches de Seguridad de Google y podrán actualizar sin problema alguno todas las aplicaciones disponibles en Google Play, incluyendo todas las aplicaciones de terceros”, indicaron desde el fabricante.

Sobre su posición en el mercado nacional, la firma sostuvo que es la segunda marca de más ventas de smartphones.

“La perspectiva de Huawei (en Bolivia) es seguir trabajando en el país para que cada boliviano pueda acceder a tecnología móvil de punta a precios accesibles”, indicó la compañía en su comunicado.

Es más, informó que “recientemente inauguró dos Centros de Servicio Exclusivo en Cochabamba y Tarija”. Por otro lado, la empresa aseguró que su crecimiento en el país va acompañado de un respaldo permanente a sus usuarios.

Huawei ocupa el segundo lugar en Bolivia

Presencia en Latinoamérica

Según datos de StatCounter, un sitio de análisis de tráfico web, Huawei ocupa los primeros lugares en cuanto a ventas. En algunos países como Costa Rica y Perú, tiene el 27,9% y el 24,58%.

Las estadísticas de StatCounter, muestran que los aparatos son muy populares en Colombia (18,41%) y Chile (17,38%).

Con relación a Bolivia, tiene el 17,5% del mercado. Según la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) en el país, hasta 2018, existían 11,3 millones de líneas móviles.

Nadie puede predecir el futuro del conflicto entre China y Estados Unidos, en el que está envuelto Huawei, pero lo cierto es que de momento estas turbulencias no afectan a Bolivia, cuyo mercado vuelve a la calma.

El mercado de celulares del país tiene dominio asiático

El conflicto entre Huawei, de cierta forma ayudó a repuntar las ventas de celulares, así lo confirmaron algunos comercios consultados por EL DEBER.

Antes de que Google anunciara que no trabajaría más con la marca asiática, las ventas de Samsung en algunos comercios eran de ocho a 10 unidades, luego subió a 15 y hasta el momento se mantienen en ese orden.

Consultada, la marca no quiso referirse a este tema “por respeto a sus competidores en el mercado”.

Sin embargo, aseguraron que, seis de cada diez bolivianos tiene un dispositivo Samsung en sus manos.

“Venimos teniendo crecimientos muy sorprendentes año a año que van por encima de un 40% y esperamos que esta gestión no sea la excepción”, indicaron desde la firma.

De acuerdo al sitio StatCounter, más del 61% del mercado boliviano está en manos de la marca coreana.

En segundo lugar, se ubican las marcas chinas Huawei, (17,5%), luego sigue Xiaomi (5,3%) y en cuarto puesto aparece Apple (4,4%).

Según cifras de la consultora Canalys, Samsung, por envíos de marca a escala global, se sitúa con un 22,8% del mercado mundial de teléfonos inteligentes, una cuota que logra superando los 71 millones de teléfonos vendidos en 2018, mientras que Huawei le sigue de cerca con 59 millones de teléfonos y un 18,8% de la cuota global.

OTROS DATOS

PROBLEMA

Estados Unidos está inmerso en un duro enfrentamiento con Huawei, a la que acusa de emplear sus dispositivos para espiar a favor de Pekín, algo que la empresa desmiente. En mayo, el Departamento de Comercio estadounidense incluyó al gigante chino y a 70 empresas afiliadas en una lista negra comercial que impide a la firma comprar piezas y componentes a compañías norteamericanas, sin la aprobación de Washington. Por este problema, Google anunció que rompía relaciones con la marca asiática.

PÉRDIDAS

Ren Zhengfei, fundador y director del gigante tecnológico chino, advirtió que Google podría perder hasta 800 millones de usuarios por el conflicto.

GANANCIAS

En 2018, la compañía ganó casi $us 9.000 millones, en parte por su negocio de teléfonos móviles, que crece más rápido que Apple o Samsung, pero también por sus equipos de telecomunicaciones.