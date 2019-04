Transporte ingresa a cuarto día sin pagar peaje; revisarán vía con ABC

El transporte pesado suma hoy su cuarto día sin pagar peaje en los retenes de Pailas, Aguirre y Bulo Bulo. La medida fue asumida el sábado pasado por el sector, en protesta por las malas condiciones en las que se encuentran algunas de las principales vías del territorio nacional.

Ayer, la Federación del Transporte Pesado de Santa Cruz se reunió con Adhemar Rocabado, director regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), para tratar la suspensión del pago del peaje en el retén de Pailas debido al deterioro de la ruta Santa Cruz-Trinidad.

A decir de Juan Yujra, dirigente de la Federación del Transporte Pesado de Santa Cruz, los transportistas están en estado de emergencia por las malas condiciones de los caminos que usan a diario.

“La ABC hará una inspección (hoy) de la ruta Santa Cruz-Trinidad, pero eso no quiere decir que nosotros hemos levantado nuestra movilización. Hasta que no veamos la maquinaria trabajando, no lo haremos. Queremos una buena carretera, no es justo pagar el peaje y que la ABC no pueda cumplir con sus servicios”, sostuvo el dirigente.

Yujra además informó que los transportistas continuarán en vigilia en el retén de Pailas, controlando que los camiones no paguen el peaje hasta que la ABC brinde una respuesta satisfactoria a sus demandas.

Por su parte, Rocabado explicó que, en ese sector la ABC está ejecutando el proyecto Crece (Contrato de Rehabilitación y Conservación por Estándares), que consiste en la repavimentación de 540 kilómetros.

“Para este objetivo, se han contratado cuatro compañías. Se les ha dado el anticipo y estamos haciendo la supervisión. Han iniciado los trabajos y en este momento están realizando el mantenimiento. Algunas empresas ya están interviniendo lo que es la carretera”, indicó Rocabado.

El director regional de la ABC expresó que les explicó esa situación a los transportistas, ya que comparte su preocupación por el estado de las carreteras.

Daños en los camiones

“No puede ser que por el deterioro de las carreteras quebré dos muelles en un viaje y tuve que gastar como Bs 1.000 en el arreglo de mi camión con el trabajo del mecánico incluido, habiendo pagado el peaje”, explicó Yujra.

A decir del dirigente, el problema del mal estado de las carreteras en Bolivia se viene ‘arrastrando’ desde hace varios años. Por eso, ante las respuestas desfavorables que han encontrado en las autoridades a sus anteriores pedidos, los transportistas decidieron suspender indefinidamente el pago de peajes, contemplando hasta los bloqueos para hacerse escuchar.

“No estamos de acuerdo con que no se pague peaje. Los transportistas no deben tomar decisiones apresuradas”, manifestó Rocabado.

Monto considerable

Según Yujra, cada día transitan en la ruta Santa Cruz-Trinidad alrededor de 1.000 camiones, pagando cada uno Bs 300 en promedio (solo de ida, con el retorno serían Bs 600).

Si se toman en cuenta las cifras proporcionadas por el dirigente del transporte pesado, el sector pagaría cada día en peajes al menos Bs 300.000 por esa vía. “Cuando estamos en tiempo de cosecha, en esta ruta trabajan casi 1.500 camiones”, manifestó Yujra.

EL DEBER se contactó con Vías Bolivia, entidad pública que administra los peajes en el país, para consultarle sobre las sanciones a las que pueden ser pasibles los transportistas por no cumplir con ese pago, pero hasta el cierre de edición no contestó.

Incumplimiento de orden

Gonzalo Baldivieso, presidente de la Cámara Boliviana de Transporte, explicó que a finales de febrero los transportistas sostuvieron una reunión con el ministro de Obras Públicas, Óscar Coca; el presidente ejecutivo de la ABC Luis Sánchez-Gómez Cuquerella; el gerente regional de la ABC de Cochabamba, Benito Mamani; y funcionarios de Vías Bolivia, para conversar sobre las malas condiciones de los caminos en el país.

“Hubo una orden explícita del ministro para que cumplan con lo del bacheo, para que lo hagan en menos de una semana, pero hasta la fecha no lo hicieron”, dijo Baldivieso.