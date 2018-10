La Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) quiere lograr reducir al menos un 10% el déficit de soluciones habitacionales en todo el país. Pero la falta de regularización del derecho propietario de terrenos en los municipios, frena el avance del proyecto de “Atención Extraordinaria” que atiende a familias altamente vulnerables, aunque desde 2006 se han entregado 128.027 viviendas con sus seis planes.

Por otro lado, los condominios ya construidos dentro del programa “Comunidades Urbanas”, todavía continúan buscando dueños, en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.

“Estamos tropezando con serios problemas que es el ‘nomeimportismo’ de parte de los municipios. No podemos intervenir por más necesidad que tenga la familia, si no tiene regularizado su derecho propietario o nos demuestren que están en un terreno donde no hay conflicto. Para colmo, hay tres a cuatro propietarios que están disputándose el terreno. Hay necesidad, pero no hay apoyo de las Entidades Territoriales Autónomas”, manifestó el director general de AEVivienda, Gonzalo Rodríguez.

Explicó que son varios los municipios donde se ha afrontado este problema e identificó al municipio de El Alto (La Paz), como una de las “zonas sin planimetría” y que solo les pide facilitarles el derecho propietario a la gente, de darle seguridad jurídica a las familias. “Los municipios se olvidaron de la aplicación de la ley 247 de Regularización de Derecho propietario”, cuestionó.

Casos municipales

En una corta explicación, el municipio de El Alto manifestó que “lo que pasa es que todavía en El Alto hay muchas zonas en distritos alejados que tienen partidas en Achocalla u otro municipio que está en etapa de saneamiento”.

Entretanto, el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Álvaro Ruiz García, reconoció que el tema de derecho propietario es algo que pocos municipios han avanzado y se comprometió a revisar las normativas.

“Habría que revisar dónde están los problemas y buscar soluciones. Hay programas de viviendas para personas vulnerables. Los municipios tendrán que agendarlo para tomar acciones correspondientes. Algunos municipios todavía trabajan en manchas urbanas y en áreas rurales”, indicó Ruiz.

Campaña Vivienda YA

Por otro lado, desde hace varios meses, los principales condominios edificados, como parte del programa Hábitat “Comunidades Urbanas” continúan ofreciéndose, a través de la campaña “Vivienda Ya”.

Un último reporte da cuenta de que aún se tienen disponibles 1.572 viviendas. 297 departamentos en el condominio Wiphala (El Alto-La Paz), 443 casas en la urbanización Papa Francisco (Warnes, Santa Cruz); 672 departamentos en el condominio Tamborada (Cochabamba); y 160 en el condominio Bartolinas I y II en Sacaba (Cochabamba).