Trabajadores cumplen tercer día de paro en la empresa minera Paitití

La Empresa Minera Paitití (Emipa) ingresa a su tercer día de paro de actividades por un nuevo conflicto laboral. Los ejecutivos de la compañía indicaron que el Sindicato de Trabajadores de Emipa suspendió labores el sábado porque consideran que no fueron escuchadas sus demandas de mejoras salariales.



Joaquín Centeno, gerente general de Emipa, indicó que están preocupados porque hay denuncias de que miembros del sindicato que no dejan circular a los trabajadores no sindicalizados e incluso decidieron expulsar al superintendente de recursos humanos, que es la máxima autoridad, de manera agresiva y violenta.



Explicó que el sindicato presentó un pliego petitorio el 24 de mayo en el que exigen un incremento salarial del 15%, un bono de Bs 35.000 para cada trabajador, la construcción de una piscina, y que los obreros puedan viajar en avioneta a la zona de trabajo.



"Nosotros los convocamos el sábado a una reunión para explicarles la posición que la empresa tiene en relación a esos puntos, que les podemos aumentar 5,5% de acuerdo a lo que establece la ley, que no se puede otorgar un bono que está sujeto a otros aspectos y que estamos implementando una serie de mejoras en el campamento; sin embargo, no están dispuestos a retomar las negociaciones mientras no aceptemos sus condiciones”, explicó.



Con respecto a las acciones que está tomando Emipa, Centeno sostuvo que presentaron un memorial al Ministerio de Trabajo porque la protesta perjudica a la compañía. “Un día de paro de actividades representa entre $us 70.000 y 80.000 además de poner en riesgo nuestros contratos con los principales clientes a los que se exporta el mineral”, agregó.