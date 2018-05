Tarija cierra filas ante petición de regalías de Chuquisaca

Tarija se ha declarado en alerta luego de tomar conocimiento que Chuquisaca pretende compartir el 50% de las regalías petroleras provenientes de la explotación del megacampo Margarita-Huacaya.

Los cívicos tarijeños se movilizan frente a la posibilidad de modificarse el factor de distribución de este ingreso petrolero.

De acuerdo con el estudio de la consultora Gaffney, Cline & Asocciates divulgado en 2012, las regalías del megacampo Margarita-Huacaya corresponden el 75,1% para Tarija y el 24,9%, a favor de Chuquisaca.

El presidente del Comité Cívico de Tarija, Juan Carlos Ramos, dijo que el tema de campos compartidos no hay y en la Constitución Política del Estado (CPE) tampoco figura, por lo que se debe recuperar el 100% de ese campo petrolero, que está en la provincia O´Connor.

“Nuestros hermanos chuquisaqueños no quedaron bien con el tema de Incahuasi y hoy apuntan a Margarita. Lo vamos a tomar en el buen sentido este tema porque nos va a permitir reconducir la discusión sobre esta polémica”, declaró Ramos.

Para el presidente del Comité Cívico de Entre Ríos, Eduardo Fernández, este tema debería estar cerrado y es ilegal que Chuquisaca intente incrementar su participación en las regalías.

El dirigente indicó que, a través de la Brigada Parlamentaria, se solicitará un informe al respecto y, si es necesario, se tomarán acciones para evitar que se busque agraviar las regalías tarijeñas por la explotación de gas natural en Margarita.

A diferencia del movimiento cívico, en la Gobernación de Tarija existe prudencia para hablar de la polémica si se considera que todavía no se encargó el estudio de campo compartido por parte de la estatal petrolera.

Por su parte, el secretario de Comunicación de la Gobernación de Chuquisaca, Jairo Arancibia, confirmó que están a la espera de que se haga la actualización del estudio de campo compartido porque tienen conocimiento por algunos expertos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Bolivianos (YPFB) de que existe más gas natural del megacampo Margarita-Huacaya en territorio chuquisaqueño.

Arancibia dejó en claro que prefieren no hablar del porcentaje de participación hasta que no se realice el estudio.



El vicepresidente del Comité Pro Intereses de Chuquisaca (Codeinca), Roberto Banderas, enfatizó que el campo Margarita-Huacaya, de acuerdo con información preliminar, es compartido en un 50% y que la distribución de regalías se debe realizar a base de ese porcentaje.



Hace más de un mes el presidente de YPFB, Óscar Barriga, había señalado que la actualización del estudio de campo compartido y del factor de distribución no se adjudicará a una firma especializada mientras Tarija y Chuquisaca no se pongan de acuerdo.



El ejecutivo, con esta posición, quiere evitar otro conflicto entre dos departamentos como sucedió entre Santa Cruz y Chuquisaca por el campo Incahuasi.

Posición

Retroactividad

El departamento de Chuquisaca no desistirá del cobro de regalías retroactivas del megacampo Margarita por los ocho años de producción que solo beneficiaron a Tarija antes de que se definiera el factor de distribución.



Recursos compartidos

El campo Margarita inició su producción en diciembre de 2004, pero fue recién a partir de abril de 2012 que se empezó a compartir las regalías entre Tarija y Chuquisaca.