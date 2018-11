Subsidiarias están en transición para ser empresas públicas, según YPFB

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Oscar Barriga, informó este miércoles en entrevista con Erbol que algunas de las empresas subsidiarias de YPFB, como Transporte, están en fase de transición para convertirse en empresas públicas.

Barriga hizo saber que esta empresa funciona bajo la normativa del Código de Comercio y no como entidad pública. Al igual que otras, se encuentra en la fase de transición.

De esta manera explica el por qué un juez señaló que YPFB Transporte no era empresa pública, cuando el dirigente sindical de esta firma, Rolando Borda, que fue acusado de uso indebido de bienes como si se tratara de una institución estatal.

Al margen de esa firma, otras siete (de nueve) empresas nacionalizadas en favor del Estado, a través de YPFB Corporación, continúan como sociedades anónimas y operan en condición de subsidiarias. Se trata de YPFB Andina, YPFB Chaco, YPFB Aviación, YPFB Logística, YPFB Refinación, YPFB Transierra y Gas TrasBoliviano, según publica el diario Los Tiempos.

El presidente de YPFB enfatizó que el hecho de que a efectos jurídicos algunas subsidiarias de de la empresa no figuren como entidades públicas, no significa que el Estado no tenga control accionario sobre ellas y sobre los recursos que generan.

“En todas ellas, nosotros tenemos el absoluto control como bolivianos, las acciones están a nombre de YPFB en representación del Estado nacional tal como establecen los decretos. Tenemos la mayoría en la participación accionaria en todas esas empresas, controlamos los directorios y las juntas de accionistas”, señaló el ejecutivo.

Barriga informó que en YPFB Transporte más del 98% de las acciones pertenecen al Estado y el resto corresponde a extrabajadores de la empresa.

Indicó que existe una ley que establece plazos para la transición de las subsidiarias a empresas públicas y que cuestiones de adecuación de reglamentos han demorado el trabajo.

“Las empresas subsidiarias son cien por ciento operativas, y para pasar a ser públicas, se tienen que hacer adecuaciones importantísimas en la reglamentación y cómo va a funcionar la parte operativa de una empresa de este tipo. Eso es lo que hoy se está trabajando”, declaró Barriga.

El ejecutivo de YPFB estima que en los próximos meses se completará la transición, aunque no de todas las subsidiarias por en algunas de ellas la composición accionaria es diferente y no permite su cambio a entidad pública.