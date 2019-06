Soyeros bloquean carreteras tras fracaso de acuerdo con industriales

El tema del precio del ‘grano de oro’ genera tensión al punto de que la filial del norte cruceño de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) optó por iniciar, desde de hoy, el bloqueo de carreteras.

Eliazar Arellano, representante del Comité de Movilizaciones de los productores del Norte Integrado de Santa Cruz, indicó que los agricultores se cansaron de las promesas y de las reuniones; por lo que optaron por recurrir a las medidas de presión para que de una vez el Gobierno siente presencia ante las industrias y las conmine a tener una reunión con los productores en donde se argumente a detalle por qué los empresarios solo pueden pagar $us 235 por la tonelada del ‘grano de oro’.

Arellano remarcó que no pueden seguir con encuentros estériles que no aportan nada cuando el sector se encuentra en la bancarrota y ya no tienen dinero ni para comprar semilla.

“Ya tuvimos tres reuniones con el Gobierno y dos con las industrias, pero en el tema precios, que es el que más nos preocupa, no se llegó a un acuerdo por lo que nos vemos obligados a bloquear las vías hasta que las bases lo dispongan. Espero que la ciudadanía comprenda”, dijo Arellano.

Desde el comité mencionado explicaron que, debido a la situación desesperada de los productores, las bases exigieron realizar las medidas de presión por lo que la institución soyera los apoya en su pedido.

Jaime Hernández, gerente general de Anapo, lamentó que no se haya llegado a un acuerdo con la industria, algo que a su criterio agravó la situación y está generando estas medidas de presión que considera justas debido a que los soyeros, ante los bajos precios, se quedaron sin recursos para hacer frente a la nueva campaña de siembra que ya se avecina.

“El pedido de nuestros afiliados es justo, por lo que Anapo los apoya y les brindará toda la ayuda que sea necesaria. Esta situación no puede continuar así”, sostuvo el ejecutivo.

No se puede pagar más

Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), puntualizó que algunos productores se equivocan si consideran que presionando lograrán que sus demandas sean tomadas en cuenta.

El dirigente remarcó que la industria no puede pagar los $us 300 que piden los productores y que hacerlo sería matar a la gallina de los huevos de oro, a tiempo de precisar que tanto los industriales como los agricultores se necesitan para que el complejo industrial siga funcionando.

“El precio internacional de la tonelada de soya está en promedio en $us 330, entonces si a eso se descuenta la logística que son unos $us 100, el costo queda en $us 230. Ése es el valor que podemos pagar y no más”, subrayó Barriga.

Según el empresario la solución no depende de subir o bajar los precios, sino de realizar medidas estructurales como la total liberación de las exportaciones sin el certificado de abastecimiento interno y garantizar el uso de la biotecnología.

En cuanto a los otros temas que preocupan al sector (reglamento de las exportaciones, normativa para el uso de los transgénicos y reprogramación de las deudas en el sistema financiero) Hernández explicó que hoy, de acuerdo a los plazos que se pusieron desde el Gobierno, tendría que estar listo el reglamento para las exportaciones sin ningún condicionamiento; al igual que la norma para el uso de la biotecnología.