Smart TV, equipos de música y cocinas, los de mayor demanda

A 16 días de Navidad y a 22 de Año Nuevo, la carrera por captar a potenciales clientes que desde el 20 de diciembre van a contar con mayor efectivo (por el pago del primer aguinaldo) ya comenzó. Si bien es en cámara lenta, los comerciantes ya han detectado cuáles son los electrodomésticos que han partido en la punta. Estos son los smart TV, los equipos de música y las cocinas.

Jorge Suárez, de la tienda Iris Ltda en el mercado La Ramada, sostuvo que las personas caminan y preguntan más antes de gastar y que comparan los precios para que a partir del 20 de diciembre, ya con su aguinaldo, directamente dirigirse al centro comercial de su preferencia.

“Las personas, además de buscar precios baratos, quieren algo más, por eso en nuestra línea de lavarropas y cocinas les ofrecemos regalos como detergentes o juegos de vasos”, sostuvo Suárez e indicó que las cocinas se pueden comprar desde Bs 500 hasta Bs 1.700.

Dora Aranda escucha la explicación del vendedor que le muestra las bondades de un lavarropas de origen surcoreano con una capacidad de 10 kilos, con entrada vertical y con una garantía de dos años.

“Voy a aprovechar mi aguinaldo para comprar un lavarropas y un equipo de música que está por los Bs 3.200; en otros lados el mismo equipo está en Bs 4.000, por eso estoy dejando una seña para volver el 20 y pagar el resto”, aseguró Aranda.

Para Jorge Akamine, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, la ‘fiebre’ del consumo tendrá un comportamiento calculado y no solo valorará la posibilidad de pagar en cuotas, sino los descuentos y los precios más económicos, y más aún si se trata de marcas tradicionales.

“Es cierto que habrá un mayor circulante, pero no es garantía de que ese dinero se destine de forma automática a la compra de electrodomésticos”, dijo Akamine.

El panorama de ventas en las calles Isabel la Católica y Chiriguano, en comparación con el de otros años, es menos masivo; por las nuevas disposiciones legales de la Alcaldía cruceña, los dueños de las tiendas ya no pueden invadir con sus productos la vía pública, por lo que se ven limitados a sus pequeños y estrechos puntos de venta.

En el comercial Sandiz Electrodomésticos, los productos de mayor consulta y venta son los smart TV, cuyos precios, de acuerdo al tamaño y a la marca, oscilan entre Bs 1.800 y Bs 5.400; los equipos de música se pueden adquirir desde Bs 2.200 y mientras más potentes y modernos sean, su valor puede llegar a Bs 4.200.

Elena Pacheco junto a su marido están a la ‘caza’ de una cocina de cuatro hornillas, un horno amplio y que tenga un sistema de cocido giratorio y, claro, que esté a buen precio.

“Las marcas conocidas están por arriba de los Bs 1.700; si uno camina o llora un poco, te llegan a bajar unos Bs 100. Sabemos que hay cocinas que cuestan Bs 700, pero no es lo que estamos buscando, pues queremos algo que nos dure unos buenos años”, explicó Elena. Otra de las opciones a las que recurren los centros comerciales es la venta en cuotas y, en este aspecto, Tienda Amiga es un especialista que busca captar nuevos clientes y mantener a los que ya tiene.

Así, un smart TV TCL de 55 pulgadas se ofrece a Bs 6.089 o, si prefiere, puede pagar diez cuotas de Bs 709,70; si busca otra marca, puede optar por un smart TV Sony de 32 pulgadas a Bs 2.499 o abonarlo en diez pagos de Bs 291,27 cada uno.

Sobre el tema, Eliete Malpartida, jefa nacional de marketing de Dismac-Retail, explicó que en Navidad y a fin de año la demanda de electrodomésticos aumenta y los descuentos apuntan a los consumidores ahorrativos, que buscan precios baratos.

“Como Dismac, nuestra política es dar tranquilidad y garantizar a los clientes que en nuestras sucursales siempre encontrarán los precios más bajos del mercado, pero también les ofrecemos otras formas de ahorrar y beneficiarse en esta temporada, sugiriéndoles que ubiquen nuestros productos con precios aún más bajos, artículos de oportunidad única, o nuestros tan buscados combo ahorros.

Como la empresa de retail con mayor presencia en el país, esperamos que nuestros clientes aprovechen estas opciones y, además, la posibilidad de comprar en cuotas”, sostuvo Malpartida.

Las importaciones

Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, con cifras del Instituto Nacional de Estadística, el comportamiento de las importaciones de electrodomésticos desde 2011 registró una tendencia al alza, reflejando su mayor pico en 2014, cuando las compras llegaron a $us 138,5 millones; solo en 2016 las importaciones bajaron y llegaron a $us 129 millones, cuando en 2015 el valor fue de $us 133 millones.

Agustín Jiménez, expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, dijo que las cifras indican la estabilidad macroeconómica del país que permite a los importadores tener la certeza de que las personas, para el segundo semestre, van a contar con un mayor poder de compra debido al pago del primer y segundo aguinaldo. Hasta septiembre de 2108, las cocinas ($us 9,9 millones) junto a los armarios ($us 9,3 millones) y los lavarropas ($us 7,3 millones) fueron los principales artículos que se importaron.