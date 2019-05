Sinosteel presenta estudio de la acería; prevén iniciar en 14 días

La acería que se proyecta instalar en los alrededores del yacimiento de hierro Mutún, va tomando cuerpo, pues de acuerdo con la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) la compañía china Sinosteel, encargada de las obras, ya presentó el estudio a diseño final de la planta, paso fundamental para dar inicio a la contrucción de la factoría.

Jesús Lara, presidente de la ESM, indicó que el lunes 29 de abril Sinosteel presentó el informe a diseño final de la acería y que esta fue remitida a la empresa Chongqing Cisdi, también china, encargada de la fiscalización del proyecto.

Lara indicó que ya cuentan con el estudio y que ahora será Cisdi la que deberá analizarlos y aprobar la viabilidad de la construcción de la acería. El funcionario precisó que de no haber observaciones calcula que a partir del 15 de mayo se empiecen las obras.

“Somos optimistas, ya tenemos garantizada el agua del río Paraguay y la dotación de energía eléctrica que funcionará a gas, energético que también está asegurado. La empresa ya construyó dos kilómetros de camino asfaltado hacia el yacimiento y ya llegaron tres contenedores con equipos”, explicó Lara.

José Luis Parada, integrante del directorio de la ESM por la Gobernación de Santa Cruz, señaló que están satisfechos con el avance de obras y con el cumplimiento del cronograma de trabajo que propusieron los chinos.

Confirmó que con la aprobación de la ficha a diseño final los trabajos deberían iniciarse hasta mediados de mayo.

“Esto está avanzando, hay optimismo, con seguridad que vamos a estar fiscalizando los trabajos, pero creemos que se va por buen camino. Es una obra que beneficiará al país”, señaló Parada.

Sinosteel ya hizo un requerimiento de 39 personas para los trabajos iniciales que son la apertura de caminos y la construcción del campamento y después las obras de la siderúrgica.

Sin embargo, para Antonio Tudela, ex integrante del directorio por Puerto Suárez en la ESM, los avances de obra no muestran la magnitud del proyecto y considera que hasta que no haya un movimiento importante de maquinaria no se puede indicar que las obras han comenzado.

Tudela lamentó que la información sobre un proyecto público sea controlada y que no se permita conocer los detalles de una planta que al país le costará más de $us 400 millones.

“No se deben olvidar que los que están al frente de la ESM son funcionarios públicos y que su salario lo pagamos nosotros. Por eso, su deber es informar todo lo referido a esta proyecto”, criticó el ex funcionario de la ESM.

Sobre el tema, Álex Camacho, secretario de Hacienda del sindicato de Trabajadores Mineros del Mutún, sostuvo que hasta el momento son mínimos los trabajos y que están a la espera de que las obras de magnitud ya inicien. “Veremos que se cumpla lo prometido, de no ser así vamos a tomar medidas de presión”, dijo.