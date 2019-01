Senasag refuerza su equipo para el control de centros ilegales en actividad avícola

Con el objetivo de encontrar una salida a la caída del precio de la carne de pollo, desde el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) informaron que están reforzando su equipo de fiscalización, y para tener un mayor peso legal usarán la figura de atentado contra la salud pública contra aquellas personas que se dediquen de forma ilegal a la producción o faenado de pollos.

Javier Suárez, director nacional del Senasag, detalló que esperan que hasta fin de mes, con ayuda de los productores, tengan un mapa departamental que permita ubicar las granjas y los mataderos clandestinos en operación.

Con estos datos, el funcionario subrayó que esperan comenzar con los respectivos controles. Para ello, Senasag contrató a 10 nuevos técnicos especializados en el tema de fiscalización, sanciones y clausuras, que serán los encargados de frenar la producción avícola que no cumpla con los parámetros sanitarios legalmente establecidos.

Suárez indicó que hay casos en que se detectaron granjas y mataderos ilegales que fueron sancionados económicamente y clausurados; sin embargo, lamentó que a los días esas personas volverán a abrir en otros lugares, por lo que considera que es necesario recurrir a la denuncia penal para que la justicia actúe y sea la que determine si amerita encarcelar al infractor.

El tema del precio

En cuanto a la elaboración de una normativa de precios que no perjudique el productor, César Cocarico, ministro de Desarrollo Rural y Tierras, sostuvo que se está trabajando para conocer cuál es la verdadera demanda del alimento y cuál la capacidad de oferta para así elaborar de forma certera un plan de producción que no pongan en riesgo al mercado interno y no genere una distorsión de los precios al consumidor final.

Cabe recordar que Wiston Ortiz, vicepresidente de la Federación Nacional de Avicultores, sostuvo que el costo de producción del kilo vivo llega a los Bs 8,20 y que este rango debería ser el mínimo a pagar al sector y no los Bs 5 o Bs 5,50 que actualmente se paga al productor.

En un recorrido por los centros de venta se pudo comprobar que el kilo de carne de pollo se ofrece desde los Bs 7 y que alcanza un máximo de Bs 9, un precio que los productores consideran negativo para los costos de producción que tienen.

El precio del kilo de carne de pollo sigue bajo y es una preocupación para los avicultores

Cifras del tema

1.088

Personal del Senasag 2019

Esta es la cantidad de personal que durante esta gestión desarrollará tareas en dicha institución. En 2018, el plantel de trabajadores era de 904 personas.

5

Nuevas oficinas

Abrirá el Senasag en Montero, El Alto, Yacuiba, Chimoré y en Riberalta. El propósito es reducir los gastos administrativos de los productores.