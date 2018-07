Según el Ministerio de Hidrocarburos, Argentina adeuda dos meses por gas boliviano

El Ministerio de Hidrocarburos, a través de un comunicado y sin dar cifras, informó este martes que Argentina arrastra una deuda de dos meses por el gas boliviano. Ante esta situación, lamentó que la fracción opositora, en alusión al senador Oscar Ortiz, observe otras cuestiones en lugar de velar por los intereses del país.

Esta información es revelada días después de que se conociera que Argentina, a través de la empresa estatal Integración Energética Argentina (Ieasa), ex-Enarsa; le comprará desde julio, durante tres años, gas natural a Chile. El acuerdo se firmó con la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) de Chile.

"Me llama la atención cómo los opositores se preocupan por la situación de Argentina y no del país. Actualmente, ese país (Argentina) tiene una deuda de dos meses impago (abril y mayo) por el gas exportado, pero la oposición no dice nada al respecto, no velan por el interés del país”, declaró el ministro Alberto Sánchez, en la nota de prensa del Ministerio de Hidrocarburos.

Te puede interesar:

Ante la declaración, el senador Oscar Ortiz afirmó que desconocía que Argentina arrastre una deuda con el país, porque las autoridades del área no revelan la información pertinente; sin embargo, garantizó que los legisladores acompañarán las gestiones necesarias para que se hagan las cobranzas y se cumpla con el pago del dinero que les corresponde a los bolivianos.

"Nosotros no somos los que tenemos la relación con Argentina, quienes están en el Ejecutivo, quienes están a cargo del Ministerio de Hidrocarburos, y quienes están a cargo de nuestra embajada en Buenos Aires, son ellos los que deben efectuar la cobranza correspondiente, nosotros vamos a apoyar las gestiones necesarias para que se hagan las cobranzas a nuestros deudores", informó Ortiz.

Contrato argentino con Chile

A su vez, el ministro Sánchez explicó que el precio del gas que compra Argentina a Chile está por encima de los $us 10, mientras que a Bolivia le paga $us 6 el millar de BTU. Agregó que, en esta nueva negociación, el precio debería estar indexado al GNL, para que sea mayor al actual.

Para saber más:

"La propuesta de Argentina de incrementar los volúmenes de compra de gas boliviano en la época de invierno surgió en una reunión con el ex ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, cuando nos planteó mejorar los precios y subir los volúmenes, hecho que no fue refrendado nunca. Las últimas notas no formales nunca nos han propuesto un valor del millar de BTU; sino que daban los volúmenes con penalidades muy fuertes para Bolivia. Por eso hemos visto por conveniente no vender gas a Argentina”, agregó.

Según datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Bolivia tiene la obligación de entregar a Argentina aproximadamente 20 millones de metros cúbicos por día de gas (MMm3/d), si se habla en volumen, pero si habla de poder calorífico, ese valor puede variar.

"En promedio, lo que se entrega hoy en día a Argentina son entre 19 y 20 MMm3/d, y a Brasil se está entregando entre 23 y 25 MMm3/d, de acuerdo con la nominación que realiza cada país", dijo Oscar Barriga, presidente de YPFB, en una entrevista a EL DEBER Radio.

Agregó que Bolivia cuenta con una capacidad de producción de más de 60 MMm3/d, en tanto que la demanda interna oscila entre los 12 y 14 MMm3/d, y el remanente es para la exportación a los dos mercados Argentina y Brasil.

"Dependiendo de la nominación, en algunos casos todo el remante se destina a los mercados de exportación y en otros casos, cuando la nominación es baja esa producción no se la hace", acotó.