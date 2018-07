Según Cocarico, en 3 meses funcionará el centro bovino estatal

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), César Cocarico, sostuvo este martes que el Centro de Mejoramiento Genético de ganado bovino no está abandonado. Según la autoridad, este establecimiento aún se encuentra en proceso de construcción y empezará a funcionar en máximo de tres meses.

La reacción del ministro Cocarico es en respuesta al senador suplente de Unidad Demócrata, Carlos Pablo Klinsky, que denunció el lunes que la construcción de este centro tiene un sobreprecio, que se encuentra abandonado con maquinarias y que sus instalaciones están en proceso de deterioro.

"La empresa nos ha señalado que en dos meses estaría terminado la implementación de la planta de procesamiento de alimento balanceado y con eso ya estaríamos comenzando a trabajar. El senador Klinsky se extrañó porque no ve gente, claro, como no está funcionando, no tiene razón contratar personal, solo hay diez personas a la cabeza del coordinador del programa que están trabajando en ese sector", afirmó Cocarico a Radio Panamericana.

La autoridad agregó que este centro de confinamiento debe contar con la provisión de alimentos, por eso, a 30 kilómetros del centro bovino se está cultivando la alimentación. Afirmó que durante la campaña anterior se trabajó en 500 hectáreas de maíz, grano que se encuentran almacenado en silos del Sedem (Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas).

"Ya tenemos forraje, maíz y sorgo, que va a servir para el procesamiento del alimento balanceado y comenzar con la alimentación de los bovinos. Ya estamos en proceso de compra de los ganados que van a ingresar en el centro y que van a ser los primeros en ser engordados en este centro de confinamiento, que en tres meses estará arrancando su funcionamiento", acotó.

Las instalaciones del centro de mejoramiento genético se asientan sobre un área de 1.153 hectáreas, en el mismo predio donde funciona el centro de confinamiento de ganado bovino ubicado en la población de El Tinto, del municipio de Pailón, distante 186 km al este de Santa Cruz de la Sierra.

El parlamentario Carlos Pablo Klinsky informó que el proyecto, cuya entrega con acta de recepción definitiva data del 28 de abril de 2016, hasta la fecha no prestó servicios de ‘hospedaje’ animal ni engordó a ni un bovino.