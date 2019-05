Sector forestal registra balanza comercial positiva hasta marzo

La desarticulación de una banda que se dedicaba a falsificar información de los Certificados Forestales de Origen (CFO), descubierta desde la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), no trae cola en la economía forestal del sector formal que al primer trimestre de la presente gestión registra una balanza comercial positiva que hace denotar que las exportaciones están siendo determinantes para reactivar la economía sectorial.

Un recuento estadístico de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), da cuenta de que las exportaciones sectoriales, de enero a marzo de 2018, comparado con igual lapso de tiempo de la presente gestión, remontaron de $us 15,5 a 17,4 millones; en tanto que las importaciones registraron una caída de $us 14 a 12,7 millones. El saldo de la balanza comercial ronda los $us 4,7 millones.

A decir del presidente de la CFB, Diego Justiniano, el sector formal tomó la decisión de reactivar la vocación exportadora porque el mercado interno es prisionero de las importaciones. “La incursión a mercados como Vietnam, Cuba, India, entre otros, son la base de la recuperación de la economía forestal, porque al haber abierto nichos de negocios para nuevas especies, hemos incorporado a las comunidades indígenas en este circuito virtuoso”, aseguró.

Hizo notar que el número de empresas exportadoras en el sector fluctúa de una gestión a otra y que muchas de ellas existen en función de ‘mercados especiales’ y para productos determinados. A escala nacional, cree que de manera permanente hay unas 151 empresas que desplegan actividades de comercio exterior.

Respecto al caso descubierto por la ABT que refiere la desarticulación de una presunta banda que se dedicaba a falsificar CFO para transportar ilegalmente especies maderables a China, principalmente de tipa y morado, Justiniano expuso que el sector apoya las acciones que estén destinadas a formalizar la actividad forestal, dado que los informales son una competencia desleal.

El dirigente señaló que la tipa es una especie que recién está siendo aprovechada con fines de exportación. No es el caso del morado que, según dijo, viene siendo exportada desde hace muchos años.

En el caso específico del morado, Justiniano dijo que Bolivia tiene la capacidad industrial para darle valor agregado y exportarla como lámina, partes de instrumentos musicales y pisos. A su criterio, de Bolivia no deberían salir flitch (tronca simplemente escuadrada) de morado, porque el mercado para las láminas de esta especie, es inmenso”, precisó.

Detalló que el sector coincide con la lectura que hace el director ejecutivo de la ABT de cambiar todo aquello que está contaminado, porque a la CFB solo le interesa hacer producción y comercio de madera en un marco de legalidad.

Según las investigaciones preliminares, las personas implicadas en el ilícito entregaron 396 CFO que fueron utilizados para transportar ilegalmente 8.369 trozas de madera, con un volumen de 7.578 metros cúbicos, equivalentes al transporte de 396 camiones cargados con madera de varias especies. En este caso, principalmente de tipa y morado, especies valiosas para exportación.

Comercio exterior

De acuerdo con estadísticas del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), China, en volumen, fue el principal país de destino de la oferta exportable del sector forestal en 2018. Le siguen Brasil, Uruguay, EEUU, Francia y Perú. El sector exportó un valor de $us 52,1 millones la pasada gestión.