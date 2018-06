Se le acaba el plazo al TAM para ajustarse a la DGAC

La paralización temporal de las operaciones y su deuda tributaria, complican a la Empresa Pública Transporte Aéreo Militar (TAM), que postula a volar desde agosto, como línea comercial, según el ministro de Defensa, Javier Zavaleta.

“(En abril) tres aviones se han parado. Eso ha generado una demora (en la certificación). Esos aviones no van a volar con línea comercial, pero nos ayudaban a cubrir los gastos de la acreditación. No me atrevo a decir que todo va a salir bien hasta el 31 de julio”, declaró la autoridad, hace días.

En diciembre pasado, el gabinete promulgó el decreto 3444 que amplió hasta el 31 de julio de 2018 el plazo para que el TAM concluya sus trámites ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

El pasado mes, el gerente general del TAM, Humprhey Armando Roca, dio a conocer que el proceso se encontraba en la fase tres de cuatro y venía desarrollando sus planes de entrenamiento, terminando su certifi- cación de una aeronave para pasar a la fase cuatro de demostración “y consolidarnos como Empresa Pública, a partir de agosto”.

Anunció también que en los próximos días estaría llegando el segundo avión BAE AVRO RJ 70 para iniciar la operación con las dos aeronaves y otras de apoyo. La primera nave llegó el año pasado, con una inversión de más de $us 1,3 millones.

El ministro Zavaleta señaló que “hasta el momento no ha fallado nada”, respecto a los trámites pero las deudas mantienen una situación delicada.

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó hace tiempo que el TAM debía Bs 55 millones por impagos tributarios.