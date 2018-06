Aunque en los últimos meses las regalías mineras han crecido en beneficio de las regiones, producto del aumento de los precios internacionales, la producción no ha crecido. El Gobierno y un experto coinciden en que esta situación cambiará, en la medida en que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) se reactive con nuevas atribuciones e invierta recursos para la exploración de nuevos centros de producción.

“De manera general, hay un breve descenso de la producción en el primer trimestre de 2018, en relación al año anterior. Sin embargo, estos productos tienen la posibilidad de recuperación en el segundo semestre de 2018 que con seguridad se va a dar”, reconoció Gualberto Hochkofler, viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización.

Las cifras de los minerales

En la rendición de cuentas inicial que realizó ayer, el Ministerio de Minería y Metalurgia destacó que en el primer trimestre de 2017, se produjeron 222.300 toneladas métricas finas (TMF), pero en 2018 fueron 213.056 TMF; es decir, 9.244 TMF menos.

Los minerales que experimentaron una baja en la producción fueron zinc, estaño, plata, plomo y ulexita. Mientras que el oro, antimonio, wolfram, cobre y otros, tuvieron un alza.

Por otra parte, las exportaciones en 2017 fueron de $us 795,5 millones. Mientras que este primer trimestre subió a $us 986,1 millones. Los minerales que no aumentaron su producción fueron la ulexita, plata, cobre y estaño.

No obstante, las regalías mineras, en el primer trimestre del año pasado, llegaron a Bs 350,7 millones en beneficio para los nueve departamentos del país. Mientras que para 2018, llegaron a Bs 430,3 millones.

“El aumento de los ingresos se debió al alza de los precios internacionales. El zinc aumentó un promedio del 23,4% en los primeros meses, en relación al mismo periodo del año pasado. El wolfram experimentó un 61,8% de variación promedio. El oro, un 8,2%. Mientras que la plata bajó un 4,9%”. Las exportaciones aumentaron un 24%, explicó Hochkofler.



Yacimientos agotados

Para el analista de la Fundación Jubileo, Héctor Córdoba, la producción boliviana se mantiene en un cierto nivel desde hace varios años, con pequeños altibajos, pero con estabilidad, lo que permite planificar; pero también significa que no hay nuevas operaciones.

“La baja en la producción tiene que llamar la atención porque hay yacimientos que se están agotando. Si no se hacen nuevas exploraciones y descubrimientos de nuevas minas, corremos el riesgo de ir disminuyendo el aporte de la minería cada vez más, para el Estado boliviano”, advirtió.



Refundación de Comibol

Parte del problema es Comibol, y desde hace varios años se insiste en una refundación que le permita a la entidad estatal, “ser directora de toda la cadena productiva minera del país, como lo fue después de la Revolución de 1952”, según el ministro de Minería, César Navarro.



En esa línea, el presidente de Comibol, José Pimentel, reclamó que se tome de una vez en cuenta la necesidad de la reorganización de la corporación. “No tenemos la capacidad de crear una empresa que articule una verdadera política de fundición e industrialización de la minería nacional. Actualmente, la estructura de la Comibol es desorganizada y no responde a las capacidades productivas”, dijo.

Criticó la apertura de oficinas regionales y unidades productivas, que cuentan con 1.188 funcionarios de la oficina central, mientras que las mineras Huanuni, Colquiri, Coro Coro y Karachipampa cuentan con 4.984. El gasto corriente de Comibol y las empresas llega a Bs 2.696 millones, mientras que la inversión llegará a apenas Bs 323,6 millones.



Para el experto Héctor Córdoba, la refundación de Comibol es absolutamente indispensable, especialmente porque en la actualidad, la entidad no controla más del 8% de la minería nacional.



“Comibol paga más impuestos que las empresas y cooperativas porque el 100% de la producción lo exporta como metálico. Pero cooperativas y empresa privada exportan concentrados perjudicando nuestra economía. Comibol se mantiene como una firma en liquidación. No hubo esa transformación que le permita ser una empresa productiva y administrar sus subsidiarias. El cambio pasa por una decisión política”, finalizó.

La minería es uno de los cuatro pilares de la estructura económica. En el comercio exterior, es el segundo pilar de la actividad de explotación.



Para el Gobierno, el comportamiento de las cotizaciones en el mercado internacional, además de haberse estabilizado, comienza a dar algunos síntomas de expectativas mayores.



Jubileo advierte que si no se hace nueva exploración y descubrimiento de minas, se corre el riesgo de disminuir el aporte minero al Estado.



Para Comibol, los resultados de encarar la exploración regional en La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz han sido totalmente negativos.

22,5

Por ciento

Es el incremento de las regalías mineras en el primer trimestre.

9.244

Toneladas métricas finas

Es la cantidad de producción negativa de 2018, en relación a 2017.

430,3

Millones de bolivianos

Es la cantidad de regalías que ingresaron en el primer trimestre.