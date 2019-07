San Luis recupera $us 8 millones en bienes para entregar a sus socios

A siete años de la quiebra de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Luis, la comisión de liquidación de la financiera informó de que logró recuperar cerca de $us 8 millones en bienes. Los mismos deberán ser monetizados para devolver parte de los recursos que perdieron los socios de la entidad por los malos manejos dentro de la institución.

Cabe recordar que en 2012 la financiera entró en una grave crisis debido a la existencia, según la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), de un hueco financiero de Bs 273,33 millones ($us 39,2 millones). Luego de ese episodio, los socios se acogieron al proceso de disolución voluntaria. Hasta el momento se han realizado dos devoluciones a los socios: la primera fue de un 9% de la deuda (unos $us 3,3 millones), ocurrida a los meses de la quiebra de la financiera. La segunda entrega se realizó el 7 de enero, que corresponde a un 4,7% ($us 890.804).

Acuerdos

Marcel Alemán, presidente de la Comisión de Liquidación de la San Luis, indicó que hasta el momento se logró recuperar, de algunos deudores, bienes e inmuebles que una vez monetizados deberán ser depositados en un fideicomiso para realizar la tercera devolución a los 2.320 socios activos de la financiera. En cuestión del valor de estos inmuebles precisó que actualmente la cooperativa tiene unos terrenos en sus manos, ubicados en el municipio de Cotoca, valuados en $us 2 millones.

A esta cifra se sumará un terreno cotizado por $us 1 millón, que está en la zona del Parque Industrial de Santa Cruz. Por último, según Alemán, se tiene prácticamente cerrado un acuerdo con Kurt Reintsch, expresidente del club The Strongest, que debe a la cooperativa $us 6,1 millones, pero que ofreció pagar $us 5 millones en bienes ubicados en La Paz. Sumando estos recursos, según la comisión liquidadora, se podrá devolver hasta un 30% de los ahorros a los socios activos.

“Ahora, para la tercera devolución tenemos Bs 1,5 millones en efectivo, nos ha ido mal este año. El 18 de agosto vamos a tener una asamblea para ampliar la inscripción de los socios”, dijo. El caso de la cooperativa San Luis, según un experto en cooperativas que pidió la reserva de su nombre, hizo que varias entidades opten por retirarse del sistema financiero y dañó la imagen del sector en su conjunto. A la fecha, según datos de la ASFI, 16 cooperativas de ahorro y crédito societarias, a escala nacional, están en proceso de liquidación voluntaria. Dentro del proceso de regulación otras siete fueron desestimadas por el ente regulador y una entró en quiebra judicial técnica. “Este hecho (la quiebra de San Luis) hizo que varias cooperativas dejen de operar”, afirmó.

Rematarán edificio

Por otro lado, el Juzgado Público en Materia Civil cuarto de la capital ordenó el remate de un inmueble de la cooperativa, ubicado en la zona del Plan Tres Mil. El precio base para el remate, fijado por ese juzgado, es de $us 224.500. Sin embargo, la comisión liquidadora de la cooperativa informó que el inmueble está tasado en un precio de $us 500.000. Los miembros de la directiva de la cooperativa afirmaron que el remate responde a una demanda iniciada por socios de la cooperativa que exigen la devolución total de sus ahorros. Pero sostuvieron que la medida se habría evitado si la ASFI hubiera emitido una resolución, para resguardar los bienes de la cooperativa. Se consultó a la ASFI sobre el tema, pero hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta.