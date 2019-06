Salomón Ribera: “La empresa evolucionó, pero sin perder la esencia ni el know how”

“No se trata de pintar la vida, se trata de hacer viva la pintura”, decía el pintor francés Paul Cézanne. Y es que Salomón Ribera, presidente de Grupo Ribepar bien puede identificarse con la frase. “Nací entre latas de pintura”, señala al rememorar la empresa fundada por sus padres.

Se graduó en 1983 del colegio La Salle. Obtuvo la licenciatura de Economía en Argentina, y regresó a Bolivia para apoyar a su padre en 1989. La empresa se fundó en 1970. Sus padres construyeron una tienda en la zona del Siete Calles. Primero era una tienda de pinturas, importadora Ribera, luego Ribepar y ahora Grupo Ribepar. Así, llevan 49 años de operaciones en el mercado y también están presentes en Paraguay. “La primera gestión de mi padre fue hasta el 96, y después nosotros, de la segunda generación, asumimos hasta ahora. Preparando a la tercera generación para que puedan tomar las riendas en unos cinco a diez años”, explicó.

La compañía fue evolucionando, se maneja con un concepto familiar. Quedan tres socios entre cinco hermanos; “hemos ido evolucionando para crecer sin perder la esencia y el know how”, resalta Ribera.

Considera que la clave está en identificar necesidades y trazar un camino, un canal de distribución. El Grupo Ribepar lo constituyen cuatro empresas: una es Acricolor Arte, presente en todo el país con productos escolares y que ahora impulsa Isocola, un producto estrella que también está creciendo en Paraguay.

Otra empresa es Acricolor Gráfica, que provee todos los insumos para la industria gráfica digital. La otra firma es Casacolor, fundada por la madre de Ribera, que ahora es una tienda especializada en decoración. “Ahí vendemos colores, vendemos emociones. Somos una gran opción para revestir paredes. Nuestro eslogan es “vestimos las paredes”.

Destaca que en Casacolor y Acricolor tienen los espacios para que todos encuentren el artista que llevan dentro.

Un tercio de los productos que comercializan se fabrica en Bolivia. Dos tercios se importan, siempre cuidando que sean productos vanguardistas y que no tenga efectos nocivos para la salud y el medioambiente.

Hoy en día tienen un centro logístico, con más de 5 mil posiciones, y un Warehouse Management System (WMS) que les brinda eficiencia para abastecer en el tiempo exacto. “En algunas áreas somos líderes y en otras estamos buscando el liderazgo”, refiere.

En función a un propósito

Al pensar en la situación del mercado boliviano, Ribera cree que quizá la economía está en un estado de cautela, pero se apresura a afirmar que las circunstancias no deben frenar el espíritu que se tiene como familia y como grupo. “Al interior del Grupo Ribepar somos unas 400 personas, en las cuatro empresas. Llevamos un concepto de mayordomía; es decir, vivir en función de un propósito. No descuidamos la atención del canal de distribución, ni la capacitación de nuestro personal”, sostuvo. Cree que detrás de cada persona hay un gran profesional, pero sostiene que no siempre funciona a la inversa. “Cuidamos las cosas que el Señor nos confía y tenemos que ser muy cuidadosos y mirar hacia adelante con propósito para cada una de las compañías”, señala.

Futuras generaciones

Acerca del futuro de sus hijos, afirma que más que integrarlos a ellos a la empresa familiar, quiere forjar una familia empresaria. “Estamos trabajando en ese concepto, mi corazón no les va a cortar las alas (de mis hijos). Yo estoy acompañándolos y apuntamos a que puedan ser protagonistas. Formarlos en valores y capacidad y que aporten desde la posición en que se encuentren”, concluye.

Es evidente que le apasiona enseñar, por ello acepta invitaciones de universidades con el objetivo de transmitir a los estudiantes cómo emprender. “Debemos pensar en grande y actuar en pequeño. Les digo que tengan sueños grandes, pero actúen en el día a día pisando sobre la tierra”.

Perfil

Salomón Ribera Pardo (53) es licenciado en Economía. Se graduó en el colegio La Salle. Lee libros de biografía de empresarios para ver cuál fue su punto de inflexión cuando lograron su éxito o cuando fracasaron. También disfruta de la lectura de la Biblia como vicepresidente de la Universidad de la Familia. En su tiempo libre se dedica a practicar natación, box y yoga. Se declara hincha de Oriente Petrolero, donde fue vicepresidente. “Fue una linda experiencia, pude aportar a mi club y aprendí. Mis hijos son todos futboleros”, señala.