Rolando Marín:“Estos casos no han afectado las operaciones con nuestros clientes”

En el segundo piso de la oficina central del Banco Unión, Rolando Marín explica por qué la entidad en estos días es noticia no por sus logros financieros, sino por la vulnerabilidad en sus controles que han permitido conocer dos desfalcos de exfuncionarios que desempañaban tareas en La Paz y uno en Santa Cruz.

Se hizo público un tercer caso de desfalco al banco Unión en Santa Cruz, días antes se conoció otro que se realizó en La Paz, en la localidad de Desaguadero. ¿Por qué se da esa figura?

Es el resultado de un proceso de auditoría que la institución encaró a partir de noviembre del año pasado. Tenemos una instrucción de realizar procesos de auditorías de todas las gestiones pasadas y por eso se ha estado realizando el examen de movimiento físico en bóvedas y cajeros y es por el resultado de estas auditorías y el restablecimiento de algunos niveles de control que se han identificado estas dos irregularidades.



¿Estas auditorías qué periodos abarcan?

Es una labor extenuante porque significa analizar las gestiones 2017 hasta 2014. Estamos en pleno proceso de revisión con un 80% de avance. Es un trabajo muy complejo porque tienen que ver con el examen de 199 agencias y de unos 420 cajeros.



¿Es posible descubrir nuevas irregularidades?

Esperemos que el proceso de auditoría dé como resultado que las agencias y los cajeros no tienen inconvenientes. Los resultados los tendremos en diciembre y oportunamente los informaremos. Tenemos una línea de la transparencia y en ese sentido nuestra responsabilidad es dar a conocer no solamente a la autoridad del sistema financiero, sino también a nuestros accionistas y denunciar el hecho.



El extesorero Benjin que está detenido en Palmasola indica que sus superiores le daban órdenes por teléfono vulnerando las normas y no lo hacían por escrito ¿Eso es así?

Hay un procedimiento que se cumple en el banco, de ninguna manera las órdenes responden a llamadas, existen formalidades que se deben seguir y servir como respaldos.

¿Estos actos les han causado algún daño en su imagen y en credibilidad de los demás bancos que depositan su dinero en las bóvedas del Unión?

Son casos que normalmente la banca sufre y que en definitiva no han afectado las operaciones con nuestros clientes. Por eso somos optimistas con las auditorías que estamos realizando.