Reservas del país caen $us 193 millones el primer mes del año

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) han caído en $us 193 millones en el primer mes de este año. De $us 8.946 millones de fines de diciembre de 2018 bajaron a $us 8.752 millones al 29 de enero, según los datos publicados por el Banco Central de Bolivia (BCB). Analistas señalan que las RIN no pararán su descenso en los próximos meses.

La caída de este indicador no es solo de hoy. Las actuales reservas no son comparables a hace cinco años. Con relación a 2014, las RIN se desacumularon de un 45,5% del Producto Interno Bruto (PIB) a un 21,8%, aunque el crecimiento del PIB ha venido aumentando en los últimos años.

A finales de noviembre del año pasado, los recursos del Fondo para la Inversión, Exploración y Explotación de Hidrocarburos (Fpieeh) aumentaron las RIN de $us 8.506 a $us 8.740 millones. Lo mismo ocurrió en diciembre, con el Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro), cuyos recursos también fueron traspasados a la cuenta de Divisas de las RIN que subieron de $us 8.740 millones a $us 8.946 millones. Aún con este ajuste contable, las reservas han seguido cayendo en enero.

El vicepresidente del ente monetario, Gabriel Herbas, dijo que los recursos de las RIN están en función al comercio internacional y lo que ocurre es que a fin de año, las adquisiciones que realizan las empresas a través de las entidades financieras, hacen que disminuyan las reservas.

“Pero se recuperan a principios de año. Es un proceso normal que se da en el comercio internacional. Tenemos la esperanza de que el flujo de las reservas se va a normalizar, tanto por ingresos como por las salidas de recursos que se tienen”, explicó.

Probables razones

Las explicaciones de analistas pasan desde una expansión monetaria y fiscal, hasta los efectos de la balanza comercial negativa.

“Mientras más exportamos, las Reservas van creciendo y si las importaciones suben, bajan las RIN. La balanza comercial es deficitaria, eso afecta. También influyen los datos de la balanza de pagos. En general, hay una tendencia clara a la caída. El año pasado bajaron en un promedio de $us 100 millones mensuales”, manifestó el analista de la Fundación Jubileo, René Martínez.

Entretanto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, analizó que la baja se debe a factores como el servicio de la deuda que tiene vencimientos previstos a inicios de año y porque una vez aprobado el Presupuesto General del Estado (PGE 2019), el BCB hace las transferencias a los fideicomisos establecidos a las empresas públicas, lo que genera una caída en sus activos.