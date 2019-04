Reservas Internacionales bajaron más de mil millones de dólares el 2019

Según los datos del Banco Central de Bolivia (BCB), las Reservas Internacionales Netas (RIN), bajaron $us 1.029 millones en los primeros días de 2019. La Información Estadística Semanal de la entidad, muestra que, a fines de diciembre de 2018, el monto de las RIN con que contaba el ente emisor era de $us 8.940 millones. Hasta el 5 de abril, las Reservas bajaron a $us 7.923 millones.

El presidente del BCB, Pablo Ramos, explicó que las RIN constituyen una variable que fluctúa a través del tiempo y reconoció la bajada de estos recursos, producto de las relaciones comerciales internacionales.

“Las fluctuaciones no son extrañas en las Reservas. En estos días estamos experimentando una reducción en las Reservas porque hemos tenido un déficit comercial que se ha incrementado en los primeros meses del año y luego, el precio del oro también se ha reducido”, señaló.

Explicó que eran varios los factores que determinan alzas y bajas cotidianamente y que cuando la balanza comercial presenta un saldo positivo, las reservas crecen y cuando la balanza comercial tiene saldos negativos, las Reservas disminuyen. “Pero también influyen los movimientos de capital, es decir los flujos de dinero a través de las operaciones internacionales”, señaló.

Medidas a favor

En días pasado, el directorio de la entidad monetaria, modificó el reglamento del encaje legal, reduciendo la tasa para los depósitos en moneda extranjera (ME) de 46,5% a 31,5%. Esta media, orientada a aumentar la liquidez tendrá también efectos sobre las Reservas porque al incidir sobre el encaje legal en moneda extranjera, las RIN podrán recibir un efecto beneficioso, lo que hará que aumente en las próximas semanas.

En ese sentido, el analista Alberto Bonadona explicó que existe una alta demanda de dólares por parte del público que el Gobierno no puede frenar por lo que “deberá recuperar el nivel de las Reservas Internacionales de manera notoria para que no continúe la caída”.

El expresidente del BCB, Juan Antonio Morales, señaló a su tiempo, que ante la baja de las RIN, la modificación del reglamento del encaje legal va a hacer que el propio BCB se beneficie, permitiéndole “aumentar sus reservas por un tiempo”.