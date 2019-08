Remesas familiares caen un 5% a mayo de este año

Entre enero y mayo de este año se registraron $us 552 millones en remesas familiares, monto que representa el 1,3% del PIB y que fue menor en 5% a lo recibido en igual periodo de la gestión anterior, de acuerdo con un informe del Ministerio de Economía.

Los datos exponen que se recibieron mayores remesas desde Chile ($us 69 millones), Estados Unidos ($us 97 millones) e Italia ($us 11 millones), países que en conjunto incidieron positivamente 2,9 puntos porcentuales y comprendieron el 31,9% del total. Contrariamente, se redujeron los flujos provenientes de Argentina ($us 40 millones), España ($us 229 millones) y Brasil ($us 43 millones), quienes representaron el 56,7% del total recibido.