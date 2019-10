Remesas enviadas de Argentina caen un 41%

Bolivia siente los efectos de la crisis en Argentina. De acuerdo al último reporte del Banco Central de Bolivia (BCB), divulgado por el Ministerio de Economía, las remesas enviadas por los bolivianos afincados en ese país cayeron un 41%.

Según el BCB, el informe comprende los meses de enero a julio de este año. Esta caída pasó de $us 809 millones a $us 776 millones y se debe a la estabilidad económica que mantiene Bolivia que ha hecho que compatriotas, que estaban en el exterior, retornen al país.

Con relación al caso de Argentina, el informe del ente estatal sostiene que la ·crisis económica en ha provocado un menor flujo desde ese país ($us 58 millones a julio de 2019, menor en 41,0% al recibido en igual período de 2018).

Por otra parte, las remesas provenientes de Brasil disminuyeron 6,1% hasta alcanzar $us 67 millones, otro país con una reducción significativa fue España, desde donde llegaron $us 313 millones, cifra menor en 6,5% comparada a la recibida entre enero y julio de la gestión anterior.

Estos tres países totalizaron una incidencia negativa de 8,2 puntos porcentuales y se encuentran caracterizados por un débil desempeño económico.

“En Argentina se registran altas tasas de inflación, desempleo y contracción en su Producto Interno Bruto (PIB), Brasil presenta menores tasas de actividad económica respecto a 2018, y en España se mantiene la disminución de la tasa de expansión económica desde 2016, además de seguir siendo uno de los países con la mayor tasa de desempleo dentro de la Unión Europea”, señala el boletín del Ministerio de Economía.

Por otro lado, según el BCB, la incidencia negativa fue contrarrestada por el incremento de remesas provenientes de Estados Unidos, Chile e Italia principalmente.

Las transferencias recibidas en los primeros siete meses de 2018, desde Estados Unidos se recibieron $us 138 millones, superior en 5,7%, de Chile llegaron $us 95 millones, con un incremento de 20,0% y las remesas enviadas de Italia fueron $us 15 millones, mayor en 11,3%.