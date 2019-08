Remesas alcanzan los $us 552 millones en cinco meses de 2019

A mayo de 2019 se registraron $us 552 millones en remesas familiares, monto que representa el 1,3% del PIB (Producto Interno Bruto) y que fue menor un 5% a las recibidas en igual período de la gestión anterior. Por un lado, se recibieron mayores remesas desde Chile ($us 69 millones), Estados Unidos ($us 97 millones) e Italia ($us 11 millones), países que en conjunto incidieron positivamente 2,9 puntos porcentuales y comprendieron el 31,9% del total. Contrariamente, se redujeron los flujos provenientes de Argentina ($us 40 millones), España ($us 229 millones) y Brasil ($us 43 millones), quienes representaron el 56,7% del total recibido, público el Ministerio de Economía.

Las remesas enviadas desde España, país que concentró el 41,5% del total de transferencias recibidas al mes de mayo, anotaron un notable descenso a partir de marzo 2019, cuando se ingresaron al país $us 142 millones, cifra menor un 1,4% a la registrada a marzo del año pasado, desde entonces se mantuvo la tendencia decreciente y entre enero y mayo se recibió $us 229 millones con una variación negativa del 3,4% con relación a similar período de 2018.

Este comportamiento estuvo explicado por la crisis económica que atravesó el país europeo y que si bien ha mejorado en los últimos años, aún no demuestra una clara recuperación, así el año pasado registró una expansión del 2,5% en el PIB, que continúa disminuyendo desde 2015, junto con un alto desempleo y una tasa máxima del 26,1% el 2013 y que a 2018 aún se encuentra elevada (15,3%), según datos del World Economic Outlook (abril 2019), explica el Ministerio de Economía.

Por su parte, los flujos provenientes de Argentina, principal causa de la variación negativa en el acumulado de enero a mayo, se debió al menor número de migrantes bolivianos ubicados en ese país. A partir de junio de 2018, se anotaron continuas disminuciones en la variación a doce meses de los montos recibidos, alcanzando una reducción del 45,6% a mayo de 2019.

De la misma manera, las remesas recibidas desde Brasil se contrajeron a partir de marzo 2018, explicado por la delicada situación económica que afecta el empleo y salario de los migrantes bolivianos. Así, la disminución de los recursos recibidos se originó en el retorno de la población migrante boliviana, señala la cartera del Estado.