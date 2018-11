Reingeniería en contratos de gas natural tocará envíos y precios

Bolivia ha abierto reuniones con Brasil y Argentina, individualmente, para establecer una “reingeniería” en los contratos de gas natural que están por concluir. Esta nueva perspectiva llevará a una negociación de las nominaciones (envíos), aunque prevé que los precios no van a ser alterados, según adelantó el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez; a su vez, la Gobernación de Santa Cruz teme que bajen los ingresos por regalías.

“Estamos en una reingeniería de los contratos. Es una reingeniería en las nominaciones porque el escenario de la integración energética tiene otro componente y ese componente lo estamos trabajando. Vamos a seguir vendiendo los mismos volúmenes (entre 40 y 45 millones de metros cúbicos -MMm3-), pero vamos a tener mayores ingresos el 2019 ($us 2.200 millones) respecto al 2018 ($us 1.900 millones). Si eso es positivo, nos va a ir bien a todos”, dijo Sánchez.

La anterior semana, la autoridad anunció que se programó un plan de reuniones para estudiar las nominaciones actuales con Brasil, que tendría que llegar a 31 MMm3. Reconoció que el país vecino ha estado nominando entre 14 y 20 MMm3 y, según contrato, la reserva de volúmenes no nominados se van posponiendo y la relación energética con Brasil puede ampliarse de 2019 al 2024.

Sánchez también se reunió con autoridades argentinas el lunes para acordar las deudas por la venta de gas, pero también para considerar las diferencias en las nominaciones estacionales.

“Las nominaciones en promedio han sido de 19 MMm3. Si la estacionalidad hace que en verano bajen las nominaciones y en invierno suban y tenga un promedio menor, obviamente que el contrato no será hasta el 2026 y será hasta el 2028 porque es un Take or Pay. Ellos me pagan la energía no retirada, pero yo no tengo una producción fiscalizada”, manifestó, asegurando que no serán necesarios los cambios en los contratos.

Baja de ingresos

En Santa Cruz el tema es preocupante porque se teme una baja en los ingresos. “Escuché al ministro Sánchez diciendo que están en negociaciones y que no vamos a tener daños económicos, pero al no producir la cantidad de gas necesaria y exportar menos, vamos a tener daños en las gobernaciones, municipios y universidades. Prevemos que la pérdida como Gobernación de Santa Cruz, este mes, va a ser de Bs 40 millones y el país va a perder Bs 390 millones. Y es una lástima que el ministro diga que no va a afectar a los precios”, manifestó Herland Soliz, secretario de Hidrocarburos, Energía y Minas de la Gobernación cruceña.

Por su parte, el analista en temas energéticos Hugo del Granado explicó que con lo que dijo el Gobierno se infiere que habrá una revisión de los contratos y tendrá que haber, al menos, una adenda de aquellos.

Manifestó que “en la medida que no sea tan dura la rebaja de volúmenes y se mantengan los precios, esta revisión va a ser una buena noticia para el país”.