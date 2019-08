“Recibimos una primera factura de Arica con un incremento del 200%”

La Empresa Portuaria Arica (EPA), muelle por el que ingresan más del 75% de las importaciones de Bolivia, aplicó su manual de servicios desde el 5 de agosto.

El objetivo, según la firma chilena, es que los importadores bolivianos paguen las mismas tarifas que los peruanos y chilenos.

En la zona, la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) opera como gestor de servicios para el tránsito de mercancías.

EPA dijo que el manual establece tarifa cero y descuentos ¿ustedes trasladarán estos beneficios a los importadores?

Nosotros recibimos el 2 de julio la invitación de EPA haciéndonos conocer de que aplicaría su nuevo manual de servicios. Entonces, desconocemos los temas de tarifa cero y descuentos.

Nosotros, el 8 de julio respondimos solicitando un temario concreto que no se hizo conocer. Luego, enviaron dos notas más, y pedimos una cita para la primera quincena de agosto.

¿Se van a reunir?

Sí, será el 26 de agosto. En esa reunión voy a conocer lo que informa el gerente de Chile, porque desconozco su manual.

¿Es cierto que recibieron la factura de EPA por la primera quincena de agosto?

Sí,aplicaron su manual y recibimos una factura de la primera quincena de agosto con un incremento del 200%, pero no conocemos exactamente el tema tarifario. Luego de la reunión vamos a tener un criterio al respecto.

Llama la atención que usted mencione un aumento del 200% cuando EPA habla de descuentos y tarifa cero. ¿Hay contradicción en la declaración de EPA?

No conozco su manual. No sé si funciona su tarifa cero, sino que lo aplicaron desde el 5 de agosto y dicen que se está generando la facturación y revisando los tarifarios estaríamos con un alza del 200% que debe pagar la ASP-B.

Ahora, de la tarifa cero no conozco el procedimiento y tampoco cómo se aplicó este nuevo cobro, por lo tanto vamos a estar el 26 de agosto; no solo la ASP-B, sino también otras instancias de Gobierno porque son temas de Estado a Estado.

Una vez que se conozca la propuesta de Chile debemos analizarlo con todos los actores del comercio y el sector público para generar una agenda. Este tema debe ser consensuado entre la parte estatal boliviana y chilena para que no haya conflictos y carencia de interpretación.

¿A cuánto asciende la factura por los 15 días?

Yo no sé nada porque no me han presentado.

Sin embargo, usted menciona un aumento del 200%, entonces ¿de dónde sale la cifra?

Llegó con ese porcentaje de incremento. Entonces, no sabemos de qué aumenta. Llegó una factura para la primera quincena que no es con la tarifa que hemos acordado.

Insisto, ¿a cuánto asciende la factura?

No sé, solo tengo el incremento en 200%.

¿No cree que se esperó demasiado tiempo (casi dos meses) para conocer el manual de servicios de EPA?

Mire, le voy a dar un dato. Todos los acuerdos de tarifa se manejaron por lo menos en dos años, dándose ese margen con una metodología de trabajo. Y luego del 2 de julio, nosotros respondimos y propusimos una reunión en agosto.

No se trata de que ellos impongan cuando hay una relación conjunta. No puedo hacer conocer a un cliente “desde esta semana te aplico esto”. Nosotros pedimos la reunión y ellos solo contestaron informando de la aplicación del manual.

Una queja de los empresarios bolivianos es que mientras EPA les cobra $us 63 por el despacho de un contenedor, ustedes cobran $us 120 por ser intermediarios. Ahora, con las nuevas tarifas que se aplican, ¿trasladarán el reajuste al importador o ustedes asumirán y recaudarán menos?

Primero, le aclaro que no se su bió la tarifa al importador desde el año 2005, es el tarifario desde ese año. Lo que usted me señala fue acordado en el directorio de ASP-B, constituido por los sectores públicos y privados. Los importadores estaban en el directorio. Ahora, si los importadores se refieren a ese precio, ellos aceptaron en 2005 tomando en cuenta que la ASP-B tiene recursos humanos en puerto.

¿No considera que es muy oneroso cobrar el doble?

Le aclaro, desde el 2005 no se ha incrementado. Es un tarifario acordado entre los sectores público y privado. Además, no hemos recibido ninguna queja formal. Si van a reclamar deben hacerlo los representantes de las cámaras, que nos hagan llegar una nota porque nosotros no la tenemos, porque luego hay importadores que no están bien informados y hablan de memoria.

Ahora, si el tema lo menciona Chile yo no sé por qué lo dicen, porque es un tema interno.

En julio, usted mencionó que el reajuste vulnera el Tratado Internacional de 1904...

No lo conozco el manual, entonces no puedo decir.