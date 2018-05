Rechazan posición del ‘vice’ y hay más detalles del caso

Las declaraciones del vicepresidente, Álvaro García Linera, fueron calificadas de irresponsables cuando manifestó que los desfalcos en las entidades financieras eran normales y que los hechos sucedidos en el Banco Unión son magnificados por ser estatal.

Las reacciones no se dejaron esperar. El presidente de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Marcelo Trigo, rechazó la declaración, aunque reconoció que puede suceder, ya que son entidades que manejan mucho dinero y clientes. “Esta no es una actividad normal. Pero sí, puede pasar. En las instituciones que manejan tantas transacciones y clientes, siempre puede haber este tipo de problemas. Lo que sí nos preocuparía es que llegaran a ser recurrentes. Lo que el vicepresidente ha querido decir es que sí puede darse, pero no diría que es normal”, argumentó.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Horacio Villegas, calificó de “poco responsable” esa afirmación, ya que un hecho delictivo no puede ser normal. “No es absolutamente nada normal. Hay una autoridad que supervisa a la banca en muchos ámbitos, uno de ellos es la seguridad. Un hecho delictivo no puede ser normal”, declaró.

En Santa Cruz

Una auditoría especial, “CITE: IN/AIN-CE/026/2018”, realizada por el propio Banco Unión, reveló que se perpetraron 23 robos en las bóvedas de la agencia Cuéllar en la ciudad de Santa Cruz, donde esta entidad bancaria hace de agente de recepción del dinero destinado al Banco Central de Bolivia (BCB).

El documento, al que accedió EL DIARIO, fue emitido el 26 de abril de la presente gestión y en él se señala como presunto responsable de todos estos robos al extesorero de Sector Público de la agencia Cuéllar de la regional Santa Cruz, Edson Benjin. /MAM