Quipus ensamblará herramienta de tecnología educativa colombiana

La empresa pública Quipus suscribió este miércoles un convenio con la empresa colombiana Tomi para el ensamblaje, producción y comercialización de dispositivos tecnológicos orientados al fortalecimiento de las actividades educativas.

El acuerdo que viabiliza la transferencia tecnológica y de conocimiento establece que Quipus podrá trabajar con los productos Tomi 7 y Tomi simple, que posibilitarán digitalizar el dictado de una clase, digitalizar la pantalla y de esa forma dar las clases. También tiene las condiciones técnicas para compartir videos, realizar proyecciones y generar un ambiente Wi Fi para que todas las computadoras puedan conectarse en un ambiente educativo.

En Colombia, Tomi 7 tiene un costo de alrededor de $us 1.000, mientras que Tomi Simple cuesta unos $us 400. Se espera que con el acuerdo con Quipus, los costos lleguen a disminuir, aunque Quipus aún desconoce un precio posible, ya que aún no se ha evaluado el total de la inversión que hará este año, con este proyecto.

En una primera etapa se tiene previsto el ensamblaje de 1.000 unidades de Tomi. “A partir de ahora, vamos a ensamblar Tomi, que está dirigido más al área educativa”, dijo la ministra de Desarrollo Productivo, Nélida Sifuentes, a tiempo de puntualizar que este producto tecnológico será comercializado en Bolivia, pero el mayor porcentaje estará destinado a diversos países de América Latina.

El gerente general de Quipus, Marcelo Eguino, informó que estos equipos educativos son livianos y se constituyen en una herramienta útil. “Nosotros, como Quipus, vamos a ensamblar estos equipos para el mercado local, para la venta a nuestros profesores o a las personas que quieran adquirir uno de estos equipos”, dijo.

Mira una explicación sobre TOMi 7: