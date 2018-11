Propuestas del Gobierno por el doble aguinaldo no convencen a empresarios

Aunque el Gobierno ha conjeturado tres fórmulas para facilitar el pago del doble aguinaldo en el sector privado, los empresarios no están convencidos en que el beneficio de fin de año se siga pagando. Sin embargo, se comprometieron a trabajar en mesas de negociación para detallar las propuestas y establecerlas en el reglamento del Decreto Supremo (DS) 1802.

La ministra de Planificación, Mariana Prado, explicó que en una reunión a la cabeza del presidente Evo Morales, el Gobierno propuso el pago diferido hasta marzo. Además, que un porcentaje del beneficio sea pagado con la compra de productos nacionales y dejó la posibilidad de establecer un tope salarial, hasta dónde sería obligatorio el pago.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB),ratificó ayer que el sector empresarial no está en condiciones de pagar un segundo aguinaldo a sus trabajadores, aunque por responsabilidad a sus afiliados, analizarán las propuestas paliativas del Gobierno.

“Aunque no llegamos a acuerdos sobre el tema, convenimos en que nos reuniremos la siguiente semana para avanzar en el análisis de las propuestas de Gobierno y en las definiciones de los sectores empresariales frente a este problema”, manifestó Ronald Nostas, presidente de la CEPB. La entidad espera que “en el futuro esta medida sea anulada” que nació cuando el país crecía a 6,8% y el Impuesto a la Utilidad de las Empresas (IUE) superaba los Bs 11.200 millones, la construcción crecía al 10,6% y la industria manufacturera al 6,1% y el Salario Mínimo Nacional (SMN) era de Bs 1.200.

“El último año, crecimos al 4,22%, el IUE bajó a Bs 9.600 millones, la construcción bajó a menos del 5% y la industria manufacturera apenas llega al 3,29% y el SMN subió a Bs 2.060. Son condiciones diferentes y adversas al empresariado boliviano que en un contexto de desaceleración resultan imposibles de sostener, y nos obligan a plantearnos seriamente el ajuste o la eliminación de esta medida”, declaró.

Anulación

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, ratificó su pedido de que se anule el decreto del pago del doble aguinaldo porque no refleja la situación económica de varias empresas y regiones.

“Es una medida que no refleja la realidad económica de la mayoría de las empresas del país, que frena la inversión de estas empresas y desalienta la contratación de personal”, dijo.

Sin embargo, señaló que cualquier medida paliativa para su pago va a ser bienvenida para el sector privado.

Problemas internos

El presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz), Ibo Blazicevic, reconoció que desde la perspectiva que se ha crecido más del 4,5% es inevitable el pago.

“Pero no se ha disipado nuestra preocupación porque no todos han crecido al mismo ritmo, no todos los departamentos han tenido un crecimiento homogéneo ni todos los rubros han crecido igual”, expresó.

Destacó, sin embargo, que el diferimiento del pago dará oxígeno a los empleadores y el hecho de que se puedan consumir productos nacionales.

Pero advirtió que el que sea negociable el pago de acuerdo a los ingresos “va a generar muchos problemas especialmente a las empresas grandes”.

“Con todos los beneficios que se ha dado a los obreros que ganan menos, las estructuras salariales se han igualado a los técnicos y profesionales e incluso los sobrepasa que podrían crear problemas internos”, dijo.

Sin condiciones

Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) indicaron que ninguna de las tres ofertas planteadas por el Gobierno se ajusta a la realidad del sector debido a que todas significan un costo adicional para los productores.

“Dado el panorama del sector, es complicado pagar, cualquiera sea la forma”, afirmó Edilberto Osinaga, gerente de la CAO.

El ejecutivo dijo que el doble beneficio incluso posterga las inversiones en el sector productivo, que emplea a un tercio de la población económicamente activa.

Por otro lado, desde la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Santa Cruz (Cainco) señalaron que mantienen su postura que consiste en la abrogación el decreto supremo que autoriza el pago del doble aguinaldo.

“Que quede claro que no es que no queremos que nuestros trabajadores tengan mejores ingresos, pero en la actual situación económica es realmente imposible atender esta disposición”, indicaron desde la institución.

Para la Cainco, la medida “atenta contra el empleo sostenible, el desarrollo productivo y la estabilidad de las cuentas y economía nacional”.

Incluso la entidad cruceña sostuvo que las tres propuestas planteadas por el Gobierno no resuelven los problemas de fondo.

“Es momento de tomar medidas económicas efectivas antes de que sea demasiado tarde”.

Según el diagnóstico de la Cainco, la desaceleración económica golpeó a las empresas a tal punto de que sus utilidades cayeron 20% en los últimos tres años.

José Luis Parada, asesor de la Gobernación de Santa Cruz, expresó, por su parte, que estas tres propuestas para hacer realidad el pago del beneficio, demuestran que la estrategia que utilizó el Gobierno para establecer el doble aguinaldo no es coherente y es una medida política.

“En 2015 lo pagaron adicionando recursos para después recortarles durante todo el 2016, generando un problema en el flujo de caja en las empresas públicas. En el caso de los empresarios, tienen tres alternativas para pagar: o se endeudan o utilizan sus utilidades o comienzan a disminuir personal. Son tres medidas para pagar y tres medidas de defensa que van a tener los empresarios privados”, explicó.

El 24 de octubre, el Gobierno llegó a un acuerdo con los Micro y Pequeños Empresarios (Mypes), para que un porcentaje (entre 10 y 15%) del beneficio sea pagado también en especies.

La COB rechazo ese convenio.