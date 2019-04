Productores de los valles se acercan al Gobierno

El ejecutivo de la Central de Campesinos de Vallegrande, Andrés Morales, informó de que la noche del jueves se reunió, junto con otros productores y autoridades de la zona de los valles cruceños, con los ministros de Gobierno y de Desarrollo Productivo, para tratar los temas de contrabando y los precios bajos que están golpeando a los agricultores de esa área.

Morales señaló que avanzaron en algunos de los temas que tenían en agenda con las autoridades nacionales. Uno de ellos es la concreción de un mercado campesino en los valles. Discutieron la ubicación del predio donde se realizará la construcción. Esto permitirá a los agricultores vender directamente su producción.

Por su parte, Hugo Valverde, alcalde de Comarapa, indicó que mantiene su posición de bloquear las carreteras desde el lunes a las cero horas, ya que la respuesta del Gobierno no es del todo satisfactoria a sus demandas. “El ministro Romero nos convocó a una reunión, pero no llegaron los ministros. Mi persona y otros dirigentes nos retiramos porque consideramos que no había seriedad”, explicó. /MV