Privados no ven cerrado el tema, pese al acuerdo

Enterados del acuerdo al que llegaron el Gobierno y la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), desde la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), mediante un comunicado, rayaron la cancha al indicar que en tanto no se haya llegado a acuerdos mínimos con la totalidad del sector empresarial, el tema del segundo aguinaldo no está cerrado.

“El segundo aguinaldo es una medida que tiene efectos muy graves sobre todo el sector empresarial, incluyendo las empresas afiliadas a las Cámaras Departamentales de la Pequeña Industria y Artesanía, los sectores de la construcción, agricultura, ganadería, avicultura, madereras, surtidores, hotelería, gastronómicos y otras, además de las empresas que componen las federaciones de por lo menos seis departamentos, que no están representadas en las reuniones llevadas a cabo ayer y hoy, por lo que no podemos considerar los resultados de esas conversaciones como referentes definitivos y mucho menos como acuerdos transversales”, explicó Ronald Nostas, presidente de la CEPB.

Asimismo consideró que el convenio con la Conamype abre la posibilidad de que el pago del segundo aguinaldo se discuta por sectores y regiones en función de las posibilidades reales de cada uno de ellos. “El Gobierno tiene la responsabilidad de implementar medidas de ajuste que flexibilicen el pago de este bono en esta gestión, debido a que las consecuencias ampliamente explicadas van a generar graves problemas en todos los niveles del sector privado”, puntualizó Nostas.

Reiteró que una de las demandas de los empresarios será el análisis conjunto de los efectos y el impacto que tiene la medida sobre el empleo formal, la sostenibilidad de las empresas y la inversión, lo que concluirá en un pedido de ajuste o anulación de este bono, en tanto no se garantice un crecimiento equilibrado para las regiones y todos los sectores y la sostenibilidad de las empresas.

Posición privada

Desde la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepscz) indicaron que el acuerdo no tiene que ver con el perfil de las empresas grandes debido a que una aceitera no le podrá pagar con aceite a sus trabajadores o una que exporta minerales no podrá cancelar parte del segundo aguinaldo con minerales.

Luis Barbery, presidente de la Fepscz, sostuvo que lo que consiguieron con las mypes es positivo, aunque ve muy pobre ese 15%, que será pagado en productos.

Barbery sostuvo que el sector propone que el plazo para el pago del segundo aguinaldo sea hasta junio y que se lo cancele en cuotas. “También consideramos que el tope salarial debe ser tomado en cuenta, todo eso será dado a conocer cuando el presidente nos invite”, dijo Barbery.