El sector empresarial calificó de “perverso” e “impuesto ciego” el pago del segundo aguinaldo que afecta tanto al sector empresarial, como a la creación de empleos de jóvenes y mujeres, además de la inversión privada. Y hablar de su pago a fin de año es imposible, según el sector.

Para el Gobierno, el aumento de firmas, más producción para el mercado nacional e internacional y la mejora de los precios internacionales hacen ver que el crecimiento de la economía estará por encima del 4,5%, cifra mínima para desembolsar el otro aguinaldo, según el decreto 1802.

“Cuando se privilegia a un sector en detrimento de otro, se causan efectos multiplicadores negativos que tienen que ver con las realidades de sectores que no se compensan por la forma del cálculo del doble aguinaldo con la realidad de las regiones. El daño que se causa al empleo en esas regiones, que tanto necesitan trabajo formal, es lapidario, es contundente”, manifestó el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas.

Por ello, dijo que el doble aguinaldo es un daño a la economía de los trabajadores, a la lucha contra la informalidad, contra la estabilidad del empleo y “un daño absoluto, frontal, lapidario contra la generación del empleo joven y el de las mujeres”.

En la misma línea, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, lamentó que el Gobierno siga afirmando que se acerca el pago del segundo aguinaldo.

“Volvemos a decir que no estamos de acuerdo con este doble aguinaldo porque es un impuesto ciego que afecta a las empresas que han perdido sus ganancias. El 2% de las empresas nacionales se lleva el 80% de las utilidades. Tenemos un grueso del sector empresarial que va a tener enormes problemas para pagarlo y restará a la inversión privada. El efecto será para todas las firmas unipersonales que tienen una economía de subsistencia. A un 70 u 80% que son microempresarios y unipersonales”, manifestó el dirigente.

Más empresas



El Gobierno considera que este año es un momento en el que la actividad económica ha tenido un impacto positivo inclusive en el empleo.



“El año pasado, en el Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) teníamos 36.000 empresas inscritas. Ahora estamos cerca de los 60.000 (66% de aumento), lo que significa que no hay una situación crítica como reclama el sector”, señaló el ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa.

Dijo que el doble aguinaldo es un mecanismo de redistribución de la riqueza que llega al sector asalariado y, por vía indirecta, a otros sectores porque fortalece el mercado interno, aumenta la capacidad de compra de los trabajadores y se genera una circulación no solo de dinero, sino también aumenta la demanda.



El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos, declaró por su parte que los pronósticos son buenos para que la economía celebre mejores días. “La producción para el mercado externo, que el año pasado estuvo mal (hidrocarburos y minería), ahora está bien. Tenemos todos los elementos de impulso económico para lograr una alta tasa de crecimiento como se tenía previsto. Llegar al 4,7% de crecimiento económico es perfectamente accesible, a no ser que ocurriera algún fenómeno natural impredecible”, expresó.

