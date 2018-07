La sequía azota y pasa factura a los pequeños agricultores que cultivan granos en la zona este de Santa Cruz. El presidente de la Cámara de los Pequeños Productores (Cappo), Isidoro Barrientos, señaló que una evaluación realizada por técnicos en Pailón, Cuatro Cañadas y San Julián proyecta un 70% de daño en las áreas cultivadas de trigo, sorgo y maíz que corresponden a la siembra tardía -en mayo- del ciclo agrícola de invierno de este año. El tema genera preocupación.

A decir del dirigente, los efectos de la sequía son insalvables y fuera de la pérdida de cultivos la preocupación mayor en este momento es que las casas comerciales y proveedores de semillas, agroquímicos y servicios agrícolas han comenzado a ejecutar las deudas pendientes con maquinaria.

Barrientos dijo que la situación es alarmante porque las deudas e intereses no paran y la mala cosecha liquidará la economía sectorial. Pedirán la intervención del Gobierno para reprogramar créditos y el uso de transgénicos para mitigar los riesgos por sequía.



Vistazo sectorial

Evaluaciones realizadas por técnicos de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), una el 6 y la otra el 13 de este mes, estiman una disminución de producción en 404.230 toneladas. Esa merma del volumen, en valor, equivalen a $us 84 millones.



Desde el punto de vista del gerente de planificación de Anapo, Jaime Hernández, es hora de permitir a los agricultores el uso de semillas genéticamente mejoradas -transgénicos- en el manejo de los cultivos de soya y maíz para evitar riesgos de pérdida y disminución de la producción en ciclos agrícolas desfavorables como el que asedia al agro en la zona este. Dijo que en marzo presentaron tres eventos tecnológicos, dos en maíz y uno en soya, validados en Argentina para su aprobación y que hasta hoy no recibieron respuesta.



La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) cree que, además del uso de semillas transgénicas, se debe tecnificar, con riego, a los pequeños agricultores para aprovechar su potencial productivo.



Se intentó un contacto con el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas y el Viceministerio de Desarrollo Rural y Tierras para tener su versión sobre este tema, pero no contestaron.