El Gobierno prevé este año un mayor dinamismo de la economía boliviana impulsado nuevamente por la demanda interna (mediante consumo e inversión).

Así lo remarcó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, al confirmar la proyección de un 4,7% en el crecimiento del PIB para 2018 frente al 4,2% registrado en 2017.

Guillén participó ayer en Santa Cruz de la presentación de la Memoria de la economía boliviana 2017 en predios de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, donde reiteró que los indicadores económicos positivos que se están registrando en el país marcan una tendencia favorable y “muy probable” de que se pueda concretar el pago de un segundo aguinaldo para esta gestión.

Ese informe resalta que la demanda interna siguió siendo el principal motor de la actividad económica en 2017 pese al ambiente adverso internacional de los últimos años. Del 4,2% de crecimiento del PIB, ese factor significó 7,3 puntos porcentuales (pp) frente a la demanda externa (3,1 pp). Otros datos que destacan de 2017 son el aumento del PIB per cápita (subió de $us 1.227 en 2006 a $us 3.390 en 2017) y la disminución de la pobreza extrema (cayó de 38,2% en 2005 a 17,1% en 2017).

Para 2018 el Gobierno proyecta, además, que se alcanzará una inversión pública de $us 6.210 millones (en 2017 fue de $us 4.772 millones), una inflación del 4,5% (2,7% el año pasado) y con relación al balance fiscal, un déficit del 7,4% (-7,8% en 2017). /AC