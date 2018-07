Senadores y dirigencia de la zona de Astillero de Tarija presentaron este jueves, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), una Acción de Inconstitucional Abstracta contra cuatro normas que dan 'luz verde' al ingreso de empresas petroleras a la Reserva Nacional de la Flora y Fauna de Tariquía para desarrollar trabajos de exploración y explotación hidrocarburífera.

Según el senador por Tarija de Unidad Demócrata, Fernando Campero, el recurso que presentan busca que el TCP declare inconstitucionales las leyes 1014, 1015, 1049 y 1050, argumentando que dichas leyes van en contra de la Constitución Política del Estado (CPE).

"Nuestro objetivo con esta acción de inconstitucionalidad es hacer que la empresas Petrobras y YPFB Chaco no ingresen a destruir a las más de 800 especies de Fauna y a más de 400 especies de flora que hay en la reserva de Tariquía", indicó Campero en contacto con los medios.

En abril pasado, el presidente Evo Morales promulgó dos leyes que aprueban los contratos de servicios petroleros para la exploración y explotación hidrocarburífera de las áreas San Telmo Norte y Astillero que son parte de la reserva de Tariquía cuya extensión es 246 870 hectáreas.

Debido al impacto ambiental que esto generaría, comunarios de este sector reactivaron las protestas que habían protagonizado el pasado año en rechazo al ingreso de las empresas petroleras.

El senador Campero explicó que el recurso presentado se basa en el argumento que para el ingreso de estas empresas para los trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos no se hizo la consulta previa a los habitantes de la zona como señala la CPE.

"No se ha realizado la consulta previa como lo estipula el artículo 385 y 352 de la CPE. Además del artículo 30, inciso 2, numeral 15 y otras normas en donde se exige que en todos los casos se realice una consulta previa a los pueblos originarios campesinos", agregó.

En esa misma línea, el dirigente indígena Felicindo López Gareca, quien acompañó a los legisladores en la presentación del recurso, aseguró que son más de 3.000 familias las que resultarán afectadas por el ingreso de la empresas petroleras, las cuales se oponen terminantemente a los trabajos de exploración y explotación.

"Estamos amenazados por esas empresas y allá todos estamos en contra y no vamos a permitir el ingreso y que invadan nuestro territorio. Actualmente no hay nada y no los vamos a dejar ingresar", agregó.