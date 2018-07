Aunque los precios del petróleo subieron el viernes, anotaron una segunda semana de bajas consecutiva después de la reapertura de puertos y terminales en Libia, por la percepción de que Irán todavía podría exportar algo de petróleo pese a sanciones de Estados Unidos, y por el reciente anuncio de Rusia y otros grandes exportadores de la posibilidad de aumentar su producción, reportan varios medios internacionales.

El crudo de Brent ganó 15 centavos a media sesión del viernes, o 0,19%, a $us 74,59 por barril, después de llegar a caer un 1,3% más temprano. Al final del día, el referencial mundial del petróleo anotó una caída semanal cercana al 4%.Por su parte, el petróleo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos, ganó 30 centavos, a $us 70,66 por barril, y también registró un declive semanal de cerca del 4%.

Está mañana, el barril de petróleo Brent para entrega en septiembre abrió a la baja en el mercado de futuros de Londres y cotizaba a $us 74,88, un 0,59 % menos que al cierre de

la jornada anterior. Por su parte, el precio del petróleo del WTI para entrega en agosto abrió con un descenso del 2,39 % ($us 1,7 menos) y cotizaba a $us 69,31 el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex).

Cabe recordar, que el crudo se acercó a los $us 80 por barril a fines de junio y principios de julio debido a interrupciones en el suministro de Libia, Venezuela y Canadá, además de las sanciones económicas restablecidas a Irán.