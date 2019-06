Postergan negociación del precio y en San Julián sigue el cierre de vías

La crisis en el sector soyero por la caída del precio internacional del grano, repercute fuerte en el ámbito nacional generando una posición polarizada entre los soyeros y los industriales que se traduce en un nuevo atraso en las negociaciones para encontrar un precio ‘justo’ que deje satisfechas a ambas partes. Mientras en San Julián continúa el cierre de vías, el Gobierno informó que hoy se volverán a reanudar las negociaciones en Santa Cruz. Así, por cuarto día consecutivo no hubo ‘humo blanco’ en la reunión que se realizó desde las 9:00 en las instalaciones del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) en la que participaron Carlos Romero, ministro de Gobierno, César Cocarico, ministro de Desarrollo Rural y Tierras, y delegados de los productores soyeros y de los industriales. Los que estuvieron en la cita indicaron que fue cordial, con posturas conciliadoras, donde se buscó escuchar al otro. Igual se avanzó muy poco. Cerca de las 13:00 se determinó realizar un cuarto intermedio con el compromiso de volver a la mesa de negociación siempre y cuando se levante el bloqueo en San Julián, que para esa hora era el único punto conflictivo. Eso no sucedió, por lo que los industriales ya no volvieron al punto de negociación. Oswaldo Barriga, representante de los industriales y exportadores, antes de dejar la Conaltid, sostuvo que el encuentro fue cordial e informal, y que a pedido del Gobierno para continuar con las negociaciones era imperante suspender los bloqueos. Se neutralizó en Montero (puente de La Amistad), Cuatro Cañadas y en Los Troncos, pero no se pudo en San Julián por lo que cerca de las 15:00 solo quedaron el Gobierno y los productores. En el ínterin, los dirigentes de San Julián cruzaron información con sus bases y estos les informaron que en el bloqueo ya no solo había productores, sino distintas organizaciones sociales por lo que suspender el bloqueo no era la mejor opción. A las18:00 la dirigencia ya tenía un plan y era que vuelvan los industriales y una vez conseguido eso informar a sus bases y que éstas apliquen un cuarto intermedio (dejen pasar a los vehículos) por unas tres horas mientras duren las negociaciones. La idea no sedujo a los empresarios y no se presentaron. Pasada las 22:00 cuando los productores ya cansados de esperar se aprestaban a dejar la Conaltid fueron invitados a ingresar. Solo pasaron seis delegados. Se pudo saber que en el encuentro los productores indicaron que hablarían con sus bases para que consideren suspender el bloqueo de las carreteras. Isidoro Barrientos, dirigente de la Cámara de Pequeños Productores de Oriente, dijo que las bases están desesperadas y superaron a la dirigencia. “Ya son cuatro años que registramos pérdidas económicas, cuatro años son ocho campañas agrícolas. Pedimos $us 300 la tonelada para subsanar las deudas con las empresas”, dijo Barrientos. A su vez, el comandante de la Policía en Santa Cruz, Igor Echegaray, instó a los productores a levantar el bloqueo en la carretera (San Julián) para no perjudicar a las personas que viajan o que tienen que transportarse a sus fuentes laborales. “Bajo medidas de presión no se puede dialogar, entonces pedimos al sector productivo que decreten un cuarto intermedio para buscar la solución a este conflicto”.

Dejar sin efecto los bloqueos

Durante la jornada de ayer, Santa Cruz llegó a tener hasta cinco puntos de bloqueo: puente La Amistad, Los Troncos, Cuatro Cañadas y dos piquetes en San Julián. Según Adán Mérida, vicepresidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) filial Cuatro Cañadas, los agricultores cerraron la ruta al Beni en tres puntos: San Julián, Los Troncos y Cuatro Cañadas. De acuerdo con los reportes de la web EL DEBER, una cuadrilla de policías, al mando del subcomandante departamental Wálter Miranda, llegó hasta Cuatro Ca- ñadas para persuadir a los bloqueadores y lograr al menos un cuarto intermedio en la medida de presión con el fin de permitir el paso de cientos de motorizados varados en la ruta. El pedido tuvo su efecto porque alrededor del mediodía de ayer, los productores de esa zona ingresaron a un cuarto intermedio, que posibilitó el paso de vehículos. Antes, un operativo policial volvió a dejar expedita la vía, ya lo había hecho el miércoles en el puente de La Amistad, entre Montero y Portachuelo. En el desbloqueo, que se dio alrededor de las 14:00, hubo un enfrentamiento que acabó con 30 personas detenidas. “Intentamos conversar con las personas que estaban bloqueando; sin embargo, ante la negativa de despejar la vía, tuvimos que utilizar la fuerza para que los viajeros y transportistas puedan llegar a sus destinos”, explicó Rockely Romero, comandante de la Policía en Montero.

San Julián, firme

Ante lo sucedido en Montero y Cuatro Cañadas, el Comité de Bloqueo de San Julián instruyó a las asociaciones (transportistas, mototaxistas, gremialistas, sector salud, sector educación, productores y emprendedores) sumarse a los piquetes de bloqueo en defensa del pedido de los productores de un precio justo. “Al igual que los comerciantes, apoyamos a los productores porque el precio que les ofrecen las industrias por la tonelada de soya afecta la economía de todo el pueblo. Además, muchos mototaxistas también son productores soyeros”, explicó Benito Vela Vargas, dirigente de los transportistas a EL DEBER Radio.

Un tema entre privados

La ministra de Desarrollo Productivo, Nélida Sifuentes, ante la crisis que atraviesa el sector soyero apeló a los industriales a pagar mejor la tonelada del grano, aunque admitió que no puede obligar a los empresarios a pagar más allá del valor fijado en el mercado externo. Dijo que el asunto es entre privados. “Como ministra, pedirles a nuestros industriales, apelar a su sensibilidad, a su corazón, un poco más puedan mejorar el precio, pero sabemos también que fuera del país el precio de la soya ha caído, y deben negociar entre productores e industriales porque al final es un problema entre industrial y productor. Ambos son privados y nada tendría que ver el Estado”, señaló Sifuentes.