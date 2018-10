¿Por qué las empresarias rechazan el pago del doble aguinaldo?

La Cámara de Mujeres Empresarias de Bolivia (Camebol) manifestó su desacuerdo con el pago del doble aguinaldo al considerar que es una medida que no fue consensuada entre los actores económicos y no cumple el carácter de equidad al no velar por el empleo convirtiéndose en un atentado contra de salud económica de la empresa privada.

En un comunicado pidieron que esta medida, anunciada para este 2018, sea replanteada y que además se tengan los mismos parámetros de medición aplicados en las gestiones pasadas por el Estado, cuando las empresas públicas deficitarias, al demostrar que no han sido solventes durante la gestión, no estaban obligadas a cumplir con esta medida.

Para tal efecto, exigen que sea aprobado el balance de la última gestión que es prueba de pago o no pago ante sus trabajadores por la situación financiera real y "no así por una obligación sin importarle al Estado la situación financiera de cada agente económico privado", dijo Laura Lozano, miembro de Camebol.

Como propuesta, en caso de que su petición no tenga el efecto que desean, puedan cumplir con el pago sobre el haber básico como lo hacen en la Entidades Públicas, Público Estratégicas y no sobre el total ganado.

"Esta medida no está de acuerdo con la realidad económica del aparato productivo del país. Las empresas públicas estratégicas no están obligadas a pagar el segundo aguinaldo, si sus estados financieros reflejan déficit, consideración que no se toma en cuenta para las privadas en su conjunto", manifestó Lozano.