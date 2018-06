Con una inversión de Bs 61 millones, la compañía estatal Lacteosbol comenzó el desarrollo de la industria lechera en Beni. Estos recursos fueron invertidos en la instalación de una planta procesadora de lácteos ubicada a 50 kilómetros de Trinidad, capital de la región amazónica.

Hasta antes de que este proyecto se concretara, la actividad lechera era incipiente en esta vasta región, que paradójicamente es una de las principales productoras de ganado vacuno de Bolivia.

Fernando Ibáñez, dirigente lechero de las provincias Marvan y Cercado, señaló que el único mercado disponible para los pocos productores de leche era el informal. Ahora, con esta industria, el productor espera que la actividad se despegue en Beni.

“Nosotros demandamos el proyecto. Siempre hemos soñado con tener mercado para la leche. Esta planta va a procesar todos los derivados de la leche, menos leche en polvo”, aseguró Ibáñez.

Esta planta, según datos del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), entidad de la que depende Lacteosbol, tiene una capacidad de producción de 20.000 litros por turno. Generará cerca de 40 empleos directos y al menos 500 indirectos.

Entre los principales productos que se procesarán está leche blanca fresca, leche chocolatada y saborizada, yogur bebible, yogur probiótico, Kumis y Kumis Quinua, quesos frescos, mantequilla y dulce de leche.



“Antes no había ninguna industria para llevar la leche y el mercado informal era demasiado chico. No había posibilidades de crecer. Hace algunos años hubo una planta, pero que no tenía tecnología y quebró”, afirmó Ibáñez.



Proyecto estratégico



Para la gerenta general del Sedem, Patricia Ballivián, este proyecto es estratégico y permitirá el desarrollo de la actividad lechera en Beni.



“Es la planta más moderna que tiene Lacteosbol construida. Toda la tecnología es Europea, el potencial en Beni es supergrande y se ha trabajado para estimular la producción primaria”, señaló.



La alta ejecutiva agregó que se han instalado centros de acopio de 8.000 litros en la zona de Unión y Fe (100 km de Santa Cruz), Trinidad, Río

Negro y Casarave.



“Aparte de los centros, hemos colocado tres tanques de frío para ayudar a los pequeños productores, que son los que menos condiciones tienen”, dijo.

Mercados



El mercado para los productos está asegurado, indicaron las fuentes oficiales. Según el Sedem, cubrirá el 45% de la demanda del Subsidio de Lactancia Materna; desayuno escolar, con el 35%; y participará hasta un 20% en el mercado abierto en los departamentos del Beni y

Cochabamba.



Incluso la planta alentará el consumo de leche en Beni. En esta región, el litro de este alimento se encuentra a Bs 10. Pero con la puesta en marcha de esta industria el precio de mercado del producto será de Bs 6 el litro.

“Una vez que se tengan todos los registros, vamos a entrar con fuerza a todos los mercados del país”, aseguró Ballivián.

Para saber

Ubicación y construcción

Esta infraestructura está ubicada en la provincia Cercado, en la Comunidad Villa Cruz. La empresa Tucons S.R.L. se adjudicó la obra en el 2016, por un monto de Bs 61 millones.



Servicios

El Sedem, Lacteosbol y la Gobernación beniana firmaron un Convenio de Cooperación Inter-institucional para la Supervisión del Proyecto, Provisión de Servicios Básicos (agua, electricidad, gas natural o GLP), limpieza de terreno y acceso de vías.

Beneficiados

Este proyecto favorecerá a cerca de 400 productores de las provincias Marvan y Cercado.



Producción

Inicialmente esta planta trabajará al 50% de su capacidad total y hasta diciembre se lograría un acopio total de 1.900.000 litros de leche en el departamento de Beni.