Piden reformar pago en contrato de venta de caña

Al filo del inicio de la zafra cañera de este año (se estima que empiece el 15 de este mes), productores que tienen actividades productivas en el área de influencia del ingenio azucarero Unagro se declaran en emergencia. Exigen eliminar varios ítems de costo comercial por venta de azúcar y realizar el contrato de zafra 2019 por vía cooperación dentro del marco establecido en la ley 307 y su decreto reglamentario 1554.

Las conclusiones, que emanan de la asamblea de socios de la Unión de Cañeros Unagro, fueron reveladas por Óscar Alberto, dirigente de la organización productiva. Tuvo lugar en Minero. A decir de Alberto, el sector exige una liquidación final ‘aceptable’ excluyendo ítems comerciales que tienen que ver con el manejo operativo y administrativo, “cuestión que no compete a los cañeros, porque producimos materia prima, no comercializamos. Los cañeros no están de acuerdo de participar en estos ítems y prefieren el pago directo una vez puesta la materia prima (caña) en las industrias azucareras”, dijo.

Asimismo, reivindican el derecho de participar en la distribución de la venta de los subproductos derivados de la caña de azúcar. “El sector exige un contrato de zafra para este año, “con el tema del alcohol se va a nivelar la situación a comparación de este año. Definimos participar con un contrato real y no como los años anteriores que eran híbridos, porque no es ni por vía convenio ni por compraventa, entonces queremos contrato de compraventa con cambios reales donde participemos en lo que es la venta de caña en balance”, dijo. El dirigente admitió que algunos ingenios ya firmaron contratos y acuerdos con sus cañeros.

Descargo de la industria

Desde la Corporación Unagro, su gerente general, Marcelo Fraija, cree que el accionar de un grupo de cañeros es injustificado porque el ingenio cumple la normativa e indicó que han entregado anticipos, y que la modalidad que aplican en la venta de azúcar se empleará al alcohol anhidro.