Los trabajadores se mantienen firmes en que el doble aguinaldo, aprobado por el Gobierno, se debe pagar hasta el 31 de diciembre. Para la Central Obrera Boliviana (COB), el Decreto Supremo 1802 de 2013, que establece el abono, se fija el 31 de diciembre como fecha tope.

Juan Carlos Huarachi, máximo dirigente de la COB, dijo que hay un decreto y antecedentes de gestiones pasadas. “Nos vamos a adherir al decreto y entonces que se cumpla el decreto simplemente, y que todos los trabajadores pueden beneficiarse con el doble aguinaldo”, sostuvo.

En la víspera, el Gobierno había planteado que se extienda un plazo para el pago del doble aguinaldo (marzo), el abono de un porcentaje con productos nacionales y un tope salarial.

Sin embargo, la patronal rechaza las propuestas. “Se mantiene la postura, se rechaza el tema de los plazos, topes límite y se rechaza el pago en especie”, dijo el ejecutivo del ente matriz.

Desde Santa Cruz respaldan la postura de Huarachi. Sócimo Paniagua, secretario general de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, recordó que en el artículo transitorio 4.° del decreto mencionado se indica que el doble aguinaldo podrá ser pagado por el sector privado hasta el 31 de diciembre.

El representante de los fabriles considera que el pago es para este año, no es para 2019 ni otro mes, porque de lo contrario sería bono carnavalero. Paniagua precisó que la posición como Santa Cruz es que no tiene sentido que se pague fuera de los términos. Además, afirmó que no se negocian los decretos, se los hace cumplir.

Sobre este tema, la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, que participa en las negociaciones, confirmó que la COB quiere que se aplique la misma metodología de todos los años; es decir, que se abone el segundo aguinaldo hasta el 31 de diciembre.

Explicó que en la última reunión expusieron las propuestas del presidente Morales indicándoles que no era nuevo y que, en años anteriores, se extendieron los plazos e incluso se excluyeron algunos niveles jerárquicos, pero lo que sí es una innovación es el condicionamiento de que un 15% sea gastado en productos nacionales para que las medianas y pequeñas empresas tengan un mercado interno seguro.

Esta semana es clave

El sábado, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, dijo que el Gobierno definirá la forma de pago del segundo aguinaldo esta semana, una vez que se reglamente el decreto. Justamente para definir el plazo y otros aspectos está pendiente la retoma de reuniones con la Confederación de Empresarios Privados (CEPB) y la COB, por separado.

Para Guillermo Pou Mont, vocal de la CEPB, la falta de definiciones en el doble aguinaldo genera incertidumbre en el sector privado. “Asumo que no puede ser reglamentado más del 10 o 15 de diciembre porque estamos en incertidumbre sobre el reglamento”, sostuvo.

Además, dio cuenta de que la situación del sector privado es complicada porque solo un 32% de las empresas registradas está activa (infografía). “El sector está golpeado por una serie de medidas”, refirió el dirigente.

Normativa clave

El Gobierno y los privados esperan que esta semana se reglamente el bono